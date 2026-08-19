/एक दिन में बनती थी सिर्फ 1 सीढ़ी! राजा की दूरबीन और 365 सीढ़ियों वाले गढ़ गणेश का अनोखा राज

राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर केवल अपने भव्य महलों और किलों के लिए ही नहीं जाना जाता है. बल्कि इस ऐतिहासिक शहर में धर्म और आस्था के कई अनोखे केंद्र भी मौजूद हैं. अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर नाहरगढ़ और जयगढ़ किलों के करीब एक ऐसा अनोखा मंदिर स्थित है, जो दुनिया भर में मशहूर है.
इस ऐतिहासिक स्थान को गढ़ गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है. ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहां भगवान गणेश की बिना सूंड वाली बाल रूप की मूर्ति विराजमान है.
मान्यता है कि यहां स्थापित सिद्ध मूर्ति भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है. यही वजह है कि हर बुधवार को यहां हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगता है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.
गढ़ गणेश मंदिर का इतिहास जयपुर शहर की स्थापना से सीधे जुड़ा हुआ है. साल 1727 में 18 नवंबर के दिन आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की नींव रखी थी.
इस खास मौके पर उन्होंने कलयुग का पहला और आखिरी अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था. ये ऐतिहासिक यज्ञ लगभग सवा साल तक चला था. यज्ञ के दौरान मिट्टी से भगवान गणेश की एक प्रतिमा बनाई गई थी.
यज्ञ पूरा होने के बाद इसी प्रतिमा को पहाड़ी पर किला बनाकर स्थापित किया गया. इस तरह इस प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना हुई, और वहां शुरुआत से हीं भक्तों की भीड़ लगने लगी.
महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का ये यज्ञ बहुत ही भव्य और विशाल पैमाने पर हुआ था. इस यज्ञ की याद में महाराजा ने जलमहल के पास पहाड़ी पर 40 फीट ऊंचा एक खंभा बनवाया था.
इस पहाड़ी को आज लोग यज्ञशाला की डूंगरी के नाम से जानते हैं. यज्ञ के समय मिट्टी से बने गणेश जी को बाद में एक मजबूत गढ़ यानी किले में स्थापित किया गया.
नाहरगढ़ और जयगढ़ के पास स्थित होने के कारण इस पावन धाम को गढ़ गणेश कहा जाने लगा. यहां बाल गणेश का पुरुषाकृति रूप भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है.
गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. ये सीढ़ियां साल के 365 दिनों का प्रतीक मानी जाती हैं. कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के समय हर दिन केवल एक ही सीढ़ी बनाई जाती थी. इस तरह पूरे 365 दिनों में ये सीढ़ियां बनकर तैयार हुईं.
मंदिर के गर्भगृह में बाल गणेश के साथ उनके प्रिय वाहन मूषक की दो बेहद सुंदर मूर्तियां लगी हैं. यहां आने वाले भक्त एक चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिखकर मूषक महाराज के कानों में रख देते हैं. भक्तों का विश्वास है कि बाल गणेश हर चिट्ठी को पढ़ते हैं और मन्नत पूरी करते हैं.
गढ़ गणेश मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी पर यहां 5 दिनों का विशाल मेला आयोजित होता है.
इसके अलावा हर बुधवार को भी यहां भक्तों का तांता लगा रहता है. दिवाली के बाद आने वाले पहले बुधवार को यहां अन्न-कूट महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है.
वहीं ठंड के मौसम में आखिरी बुधवार को पौष बड़े का विशेष आयोजन होता है. पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से पूरे जयपुर शहर का सुंदर नजारा दिखाई देता है.
ये प्राचीन मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है और इसे नागर शैली में तैयार किया गया है. मंदिर के ऊंचे शिखरों, स्तंभों और बाहरी दीवारों पर सुंदर पौराणिक नक्काशी देखने को मिलती है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां का शांत और प्राकृतिक माहौल है. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे होने के कारण यहां चारों तरफ हरे-भरे पेड़-पौधे मौजूद हैं.
मंदिर परिसर में फैली ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट आने वाले हर श्रद्धालु के मन को गहरी शांति और सुकून देती है. ये भी एक कारण है जिसके वजह से लोग यहां जाना पसंद करते हैं.
जयपुर का प्रसिद्ध सिटी पैलेस परिसर आज भी पूर्व राजपरिवार का निवास स्थान है. इस परिसर के पश्चिमी हिस्से में स्थित 7 मंजिला चंद्र महल अपनी अद्भुत चित्रकारी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है.
राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस भव्य इमारत का निर्माण 1732 में पूरा करवाया था. इस महल की हर मंजिल की अपनी अलग पहचान और नाम है.
इसकी सबसे ऊपरी यानी सातवीं मंजिल को मुकुट महल या मुकुट मंदिर कहा जाता है. मुकुट महल की छत पर आज भी राजपरिवार का शाही झंडा फहराया जाता है.
इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय बाल गणेश के परम भक्त थे. उन्होंने गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण इस तरह करवाया था कि वे अपने राजमहल की छत से सीधे भगवान के दर्शन कर सकें.
महाराजा प्रतिदिन सुबह चंद्र महल की सबसे ऊपरी मंजिल यानी मुकुट महल के बुर्ज पर जाते थे. वहां से दूरबीन की मदद से अरावली की पहाड़ी पर स्थित बाल गणेश की प्रतिमा का दर्शन करते थे. इस पावन दर्शन के बाद ही महाराजा अपने दिन भर के राजकाज और दिनचर्या की शुरुआत किया करते थे.