Rahu Ketu: लहसुन-प्याज का राहु-केतु से क्या है कनेक्शन, व्रत-त्योहार में इसका सेवन क्यों है निषेध, जानिए

Rahu Ketu Origin: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में रखे प्याज और लहसुन सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इनका सीधा संबंध राहु और केतु जैसे रहस्यमयी ग्रहों से माना जाता है. यही वजह है कि धार्मिक कार्यों और व्रत-उपवास में इनका उपयोग वर्जित बताया गया है. शास्त्रों में लहसुन-प्याज का कनेक्शन राहु-केतु से बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर राहु-केतु का लहसुन-प्याज से क्या कनेक्शन है और पूजा-पाठ और व्रत के दौरान इनका सेवन क्यों वर्जित है.

राहु-केतु से जुड़ी उत्पत्ति की कथा

समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों को जब अमृत प्राप्त हुआ, तो राहु और केतु ने छल से अमृत पी लिया. भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया. कहा जाता है कि उस समय राहु के खून से प्याज और केतु के खून से लहसुन उत्पन्न हुए. इसी वजह से इन्हें "राहु-केतु की संतान" कहा जाता है. तब से ही इन्हें तामसिक आहार में गिना जाता है. इसी वजह से धार्मिक कार्यों में इनका त्याग किया जाने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों राहु-केतु से जोड़े जाते हैं प्याज-लहसुन?

राहु और केतु व्यक्ति में मोह, भ्रम और वासनाओं को बढ़ाते हैं. प्याज-लहसुन इन्हीं प्रवृत्तियों को और तीव्र करते हैं. पूजा-पाठ या व्रत-त्योहार के दौरान इनका सेवन मन को अस्थिर करता है, जिससे एकाग्रता भंग हो जाती है. खास बात ये है कि जहां राहु-केतु रोगकारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं प्याज-लहसुन कई रोगों (खासकर रक्त और हृदय रोग) में औषधि का काम करते हैं. यानी रोग और इलाज दोनों ही एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं.

पूजा-पाठ और व्रत में क्यों वर्जित हैं प्याज-लहसुन?

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि, एकादशी, सोमवार व्रत, गुरुवार व्रत जैसे पावन दिनों में इनका सेवन वर्जित माना जाता है. चंद्रमा, गुरु और शुक्र की पूजा के समय प्याज-लहसुन खाने से मन अशांत और चंचल हो जाता है. यही वजह है कि मंदिरों में मिलने वाले भोग और प्रसाद में इनका कभी उपयोग नहीं किया जाता.

यह भी पढ़ें: शनि-राहु मिलकर संवारते हैं इन मूलांक वालों की किस्मत, जीवन में अचानक आती है धन की बाढ़

राहु-केतु दोष और उपाय

यदि आपकी जन्मकुंडली में राहु या केतु से जुड़ा कोई दोष (जैसे कालसर्प योग, राहु महादशा या केतु की अंतरदशा) हो, तो ये उपाय लाभकारी माने जाते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप सात्विक आहार अपनाएं और प्याज-लहसुन का त्याग करें. राहु की शांति के लिए शनिवार के दिन काले तिल, नीला वस्त्र और सरसों का तेल दान करें. जबकि, केतु की शांति के लिए शनिवार को कंबल, कुत्ते को भोजन, तिल और ऊनी वस्त्र का दान करें. इसके साथ ही रोजाना ‘ॐ रां राहवे नमः’ और ‘ॐ कें केतवे नमः’ मंत्र का जाप करें और अमावस्या, पूर्णिमा को विशेष पूजा-पाठ और दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)