/गरुड़ पुराण: हंसते खेलते परिवार को भी कंगाल बना देती हैं ये 4 आदतें, आज ही छोड़ें

गरुड़ पुराण के आचार कांड में इंसानों के रहन सहन को लेकर कई जरूरी बातें बताई गई हैं. इसमें कुछ ऐसी खराब आदतों का जिक्र है जो अच्छे भले और हंसते खेलते परिवार को भी दाने दाने के लिए मोहताज कर देती हैं.
अक्सर लोग इन बातों को बहुत छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे घर की सुख शांति और बरकत को पूरी तरह खत्म कर देती हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वे कौन सी चार आदतें हैं जो इंसान को कंगाली की तरफ धकेलती हैं.
पहली सबसे बुरी आदत है सूर्योदय के बाद तक देर तक सोते रहना. गरुड़ पुराण के मुताबिक जो लोग सुबह सूरज उगने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता.
सुबह का समय देवताओं का माना जाता है और इस वक्त सोने से शरीर में आलस बढ़ता है. आलसी व्यक्ति कभी मेहनत नहीं कर पाता और उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है. इसलिए सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करनी चाहिए.
दूसरी बड़ी गलती है अन्न का अपमान करना और थाली में खाना छोड़ना. आज के समय में लोग खाना बर्बाद करने को आम बात मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा पाप कहा गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में भोजन की बर्बादी होती है, वहां से अन्नपूर्णा देवी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं.
अपनी जरूरत से ज्यादा खाना थाली में लेना और फिर उसे फेंक देना सीधे तौर पर कंगाली को न्योता देना है. घर में खुशहाली चाहिए तो अन्न का हमेशा आदर करना सीखें.
तीसरी आदत है गंदे कपड़े पहनना और अपने आसपास सफाई न रखना. कई लोगों की आदत होती है कि वे बिना नहाए कई दिनों तक एक ही कपड़े पहनते हैं या अपने बेडरूम को बिखरा हुआ रखते हैं.
गरुड़ पुराण कहता है कि गंदगी में हमेशा दरिद्रता का वास होता है. जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर साफ नहीं रहता, उसका मन कभी शांत नहीं रहता. गंदगी की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा पैर पसार लेती है और जमा धन भी बीमारियों में खर्च होने लगता है.
चौथी और आखिरी बात है दूसरों के प्रति मन में कड़वाहट रखना और बिना वजह गुस्सा करना. जिस घर में सुबह शाम सिर्फ चीखने चिल्लाने और आपस में लड़ने की आवाजें आती हैं, वहां बरकत कभी नहीं रुकती.
गरुड़ पुराण के अनुसार कटु वचन बोलने वाले और लालची स्वभाव के लोगों का पैसा पानी की तरह बह जाता है. परिवार में प्रेम और शांति होना बेहद जरूरी है. जब तक घर के लोग आपस में मिल जुलकर खुश नहीं रहेंगे, तब तक धन दौलत आने के सारे रास्ते बंद रहेंगे.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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