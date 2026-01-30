Garud Puran: कर्मों के हिसाब से तय होती है अगले जन्म की योनि, जानें क्यों मिलता है चमगादड़ सांप और गिद्ध का जन्म!

Reincarnation Garud Puran: गरुड़ पुराण में जीवन और जीवन के बाद की बातों के बारे में गहराई और विस्तार से बताया गया है. गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है. यह महापुराणों में से एक है जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़देव के बीच की बातचीत का वर्णन मिलता है. गरुड़ पुराण में मृत्यु, पुनर्जन्म आदि के बारे में भी बताया गया है. आज के इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर किन कर्मों से व्यक्ति को अगले जन्म में कौन सा जन्म मिलता है. आइए गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के आधार पर मिलने वाले जन्म के बारे में जानें.

धर्म के अनुसार न चलने वालों का अगला जन्म

जो लोग अधर्मी होते हैं, सच्चाई के मार्ग पर नहीं होते हैं और किसी का अहित करने से कतराते नहीं हैं, ऐसे लोग गधे और कुत्ते की योनि पाते हैं. ऐसे लोग अपने अगले जन्म में भटकते ही रहते हैं.

अवैध संबंध बनाने वाले लोगों का अगला जन्म

अवैध संबंध बनाने वाले लोगों का अगला जन्म सांप, सियार और गिद्ध के रूप में होता है. स्त्री शादी के बाद पराए पुरुष से संबंध रखती है तो ऐसी महिला को अगले जन्म में चमगादड़ की योनि प्राप्त होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या करने वालों का अगला जन्म

जो लोग किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं उनको अगले जन्मे में कुष्ट रोग होने की संभावना होती है. ऐसे लोग जो भ्रूण हत्या करते हैं उनका अगला जन्म कई प्रताड़नाओं से भरा होता है.

झूठी गवाही देने वालों के साथ क्या होता है

किसी को लेकर गलत बातें बोलना, बुरी बातें फैलाना, झूठी गवाही देकर फंसाना या शिकायत करना, ऐसा कुछ करने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधे के रूप में जन्म मिलता है. ये लोग दर-दर भटकते हैं और ठोकरें खाते हैं.

घर में लड़ाई-झगड़ा और कलह करने वालों का अगला जन्म

जो लोग घर में बात बात पर लड़ाई करते हैं. झगड़ा करके घर के माहौल को हमेशा अशांत बनाए रखते हैं. ऐसे लोग अगले जन्म में जोंक या जल जीव बनकर जन्म लेते हैं.

महिलाओं पर अत्याचार करने वालों का अगला जन्म

जो लोग महिलाओं का अपमान करने से नहीं हिचकते हैं और उनको पीटते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग लोगों को अगले जन्म में त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना होती है. आजीवन त्वचा रोगों से ग्रसित रहते हैं.

माता-पिता और भाई-बहनों का अपमान करने वालों का अगला जन्म

माता-पिता और भाई-बहनों का अपमान करने वाले लोगों को बहुत बड़ा दंड मिलता है. माता पिता भाई बहन के साथ बुरा व्यवहार करने वाले की उनकी मृत्यु अगले जन्म में गर्भ में ही होने संभावना होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 'F' Letter Name Personality: आत्मविश्वास से भरे होते हैं F अक्षर के नाम वाले लोग, पाते हैं खूब मान-सम्मान!

और पढ़ें- Swapan Shastra: अविवाहित, सजती संवरती... अगर सपने में दिख जाए ऐसी लड़की तो जानें क्या मिल रहे संकेत