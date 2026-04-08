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Hindi Newsधर्मVaitarni Nadi: आपके सामने खुल गया वैतरणी नदी का रहस्य तो कांप जाएंगे, जहां यमलोक की यात्रा से पहले होता है कर्मों का हिसाब!

Vaitarni Nadi: आपके सामने खुल गया वैतरणी नदी का रहस्य तो कांप जाएंगे, जहां यमलोक की यात्रा से पहले होता है कर्मों का हिसाब!

Vaitarni Nadi secret In Garud Puran: गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन मिलता है. वैतरणी नदी के रहस्यों के बारे में साथ ही किस जीवात्मा के लिए वैतरणी को पार करने के क्या नियम हैं, इस लेख में हम ये सब विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:13 AM IST
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Vaitarni Nadi
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Vaitarni Nadi Ka Rahasya: जन्म के बाद मृत्यु तय है लेकिन मृत्यु के बाद का रहस्य बहुत गहरा है. मृत्यु के बाद की यात्रा में एक पड़ाव आता है, यह पड़ाव है वैतरणी नदी जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है. इस वैतरणी नदी को पार करने का नियम हर जीवात्मा के लिए अलग-अलग है. व्यक्ति ने जीवन रहते कैसे कर्म किए हैं उसका लेखाजोखा यमलोक में काल के देवता यमराज तो करते ही हैं लेकिन कर्मों के हिसाब से ही जीवात्मा वैतरणी नदी को पार कर पाती है. आइए यहां विस्तार से जानें वैतरणी नदी के वो रहस्य जिसे जानने के बाद कोई भी कांप उठेगा. 

वैतरणी नदी के बारे में
गरुण पुराण के अनुसार  86,000 योजन दूर वैतरणी नदी यमलोक के मार्ग में पड़ती है जिसके बारे में बताया जाता है कि यह बहुत भयानक और दुखदायी नदी है. हालांकि अच्छे कर्म करने वाली व्यक्ति की जीवात्मा के लिए वैतरणी पार करना आसान होता है लेकिन बात जब पापियों की आती है तो उनके बुरे कर्मों के हिसाब से इस नदी में सजा मिलती है. इस नहीं में जीवात्मा को कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है. वैतरणी नदी साधारण पानी के बजाए एक खून और मवाद से भरी नदी है. जीवात्मा जब यमलोक की यात्रा के लिए निकलती है तो भयानक कृमि, मगरमच्छों और वज्र जैसी चोंचवाले गिद्धों से भरी इस नदी को पार करना पड़ता है. वर्णन तो ये भी है कि यह नदी जब पापियों को देखती है तो भयानक रूप से उबलने लगती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, धर्मी जीवात्मा को वैतरणी नदी में अमृत के समान जल दिखता है जिसे वह आसानी से पार कर लेती है. लेकिन पापियों को नदी में रक्त दिखता है. नदी में गंदगी, दुर्गंध, मांस और कई भयानक जीव हैं. 

किन्हें कष्ट देती है वैतरणी नदी
मृत्यु के बाद जब यमदूत जब किसी पापी जीवात्मा को वैतरणी नदी के पास से लेकर गुजरते हैं तो नदी का रक्त गर्म होकर खौलने लगता है. जीवन में जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म कर्म नहीं करता है, दान-पुण्य नहीं करता है, ऐसे पापी की आत्मा को के वैतरणी नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलने होते हैं. पापी आत्मा को देखकर नदी उग्र रूप धारण कर लेती है. इसके बाद नाक में कांटा फंसाकर यमदूत जीवात्मा को खींचकर नदी के ऊपर से यमलोक की आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं. जो मनुष्य धरती पर ब्राह्मण हत्या करता है, मदिरा पीता है और बच्चें की जान लेता है, गोवध, स्त्री हत्या, गर्भपात और ब्राह्मण या गुरु का धन हड़प लेता है वह वैतरणी नदी में जरूर गिरते हैं.  ऋण न लौटाने वाले, धोखा करने वाले, विष देने हत्या करने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले, देवताओं का अपमान,पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले व्यक्ति की जीवात्मा वैतरणी नदी में जा गिरती है. इसके बाद रात-दिन जीवत्मा विलाप करती है और फिर आगे यमलोक की यात्रा पर निकला जाता है.

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वैतरणी नदी की पीड़ा से कैसे बचें
गुरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी हर जीवात्मा के लिए अलग तरह की होती है. जो लोग ईश्वर की भक्ति लीन रहे, शुभ कर्म और दान किए उस जीवात्मा को कोई पीड़ा नहीं होती और सीधे वह यमलोग पहुंचती है. गौ दान कर वैतरणी नदी को आसामी से पार किया जा सकता है. ऐसे में वैतरणी नहीं के भयानक कष्ट से दूर रहने के लिए जरूरी है कि जीवित रहते हुए अच्छे और शुभ कर्म किए जाएंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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