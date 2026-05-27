मृत्यु के बाद आखिर किस दिन अपने ही घर वापस आती है परिजनों की आत्मा? भूलकर भी न करें ये 1 छोटी सी गलती

Garud puran rules: आत्मा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिनका वर्णन बेहतरीन तरीके से गरुड़ पुराण में किया गया है. कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर पूरी तरीके से नहीं जाती है. कुछ दिनों तक आत्मा अपने परिवार और घर के आसपास घूमती रहती है.

हिंदू धर्म में इसी वजह से मृत्यु के बाद कई खास कर्म और नियम बताए गए हैं.कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है.

मान्यताओं के मुताबिक मृत्यु के बाद तेरहवें दिन का खास महत्व होता है. कहा जाता है कि इस दिन आत्मा आखिरी बार अपने घर और परिजनों मिलती है, और छोड़कर चली जाती है. इसलिए तेरहवीं के दिन पूजा-पाठ, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन जैसे कार्य किए जाते हैं.

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कई लोग मानते हैं कि इस दिन पूर्वज अपने परिवार को देखने आते हैं. यही कारण है कि घर का वातावरण शांत और पवित्र रखने की सलाह दी जाती है. इस दिन परिवार के लोगों को झगड़ा, क्रोध या अपशब्दों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

आत्मा का मोह बढ़ सकता है...

मान्यता यह भी है कि तेरहवीं तक आत्मा अपने जीवन से जुड़े लोगों और जगहों को छोड़ने की प्रक्रिया में होती है. इसलिए इन दिनों में परिवार वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखने को कहा जाता है. कहा जाता है कि घर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. पूजा स्थल को साफ रखना चाहिए.

रात में अकेले रोना या मृत व्यक्ति को बार-बार आवाज लगाना भी सही नहीं माना जाता. कुछ धार्मिक जानकारों के मुताबिक ऐसा करने से आत्मा का मोह भी बढ़ सकता है और उसे शांति मिलने में परेशानी हो सकती है.

पूर्वजों का सम्मान बहुत जरूरी...

पितृ पक्ष और श्राद्ध कर्म के मुताबिक पूर्वजों का सम्मान बहुत जरूरी माना गया है. लोगों की मान्यता है कि अगर परिवार के सदस्य श्रद्धा और नियमों के साथ कर्म करते हैं, तो पूर्वज खुश होते हैं. वहीं अगर अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो इसको अशुभ माना जाता है. साथ ही तेरहवीं के दिन दीपक जलाया जाता है और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है. ये सब परिवार की आस्था और परंपरा का हिस्सा होता है.

हालांकि इन बातों को धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों के रूप में देखा जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में परंपराएं भी अलग हो सकती हैं. कुछ लोग इन्हें पूरी श्रद्धा से मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं. लेकिन एक बात लगभग हर जगह समान मानी जाती है कि पूर्वजों का सम्मान करना और उनके लिए प्रार्थना करना परिवार की परंपरा और हमारी संस्कार का हिस्सा है.

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