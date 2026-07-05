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मृत व्यक्ति के कपड़े और गहने पहनने से क्यों मना किया जाता है? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत व्यक्ति के कपड़ों और गहनों में उनकी ऊर्जा और मोह बसा होता है, जिन्हें पहनने से जीवित व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता और मानसिक तनाव आ सकता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 05, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:49 AM IST
मृत व्यक्ति के कपड़े और गहने पहनने से क्यों मना किया जाता है? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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