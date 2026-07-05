/मृत व्यक्ति के कपड़े और गहने पहनने से क्यों मना किया जाता है? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

गरुड़ पुराण में हमारे जीवन और मृत्यु से जुड़े कई जरूरी नियम बताए गए हैं. इन्हीं में से एक नियम यह है कि हमें किसी मृत व्यक्ति के कपड़े और गहने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए.
अक्सर लोग अपनों की याद में या फिर कीमती होने के कारण उनकी चीजें रख लेते हैं और पहनने लगते हैं. लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है.
इसके पीछे धार्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह के बड़े कारण छिपे हुए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मरे हुए इंसान की वस्तुओं से दूरी बना लेनी चाहिए.
मृत्यु के बाद भी आत्मा का अपनी पसंदीदा चीजों से मोह जल्दी भंग नहीं होता है. गरुड़ पुराण कहता है कि इंसान को अपने कपड़ों और गहनों से बहुत ज्यादा लगाव होता है.
जब कोई व्यक्ति संसार छोड़ जाता है, तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और अपनी वस्तुओं के आसपास ही घूमती है.
यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है, तो मृत व्यक्ति की आत्मा उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है. इससे आत्मा को मुक्ति मिलने में बाधा आती है. वह मोह के बंधन में बंधी रहती है.
हर इंसान के शरीर की अपनी एक ऊर्जा होती है. जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या मरता है, तो उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है. मृत व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों में वह नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है.
यदि आप उन कपड़ों को दोबारा पहनते हैं, तो वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है. इसके कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है. उसे अजीब से सपने आ सकते हैं. स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. इसलिए सेहत और मानसिक शांति के लिए इन चीजों से बचना चाहिए.
कपड़ों की तुलना में सोने-चांदी के गहने लंबे समय तक चलते हैं. लोग सोचते हैं कि गहने कीमती हैं, तो इन्हें तिजोरी में रख लें या पहन लें. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत व्यक्ति के गहनों में भी उनकी ऊर्जा और यादें बसी होती हैं.
यदि आप उन गहनों को सीधे वैसे ही पहन लेते हैं, तो यह आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है. हालांकि, गहनों को लेकर एक उपाय बताया गया है. आप उन गहनों को पिघलाकर नया रूप दे सकते हैं. या फिर उन्हें बेचकर नई चीज खरीद सकते हैं. ऐसा करने से पुरानी ऊर्जा नष्ट हो जाती है.
जब हम किसी मृत प्रियजन की वस्तु को बार-बार देखते या पहनते हैं, तो हमारा मन उदास होने लगता है. हम पुरानी यादों के भंवर में फंस जाते हैं. यह स्थिति हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है.
इंसान हर समय शोक में डूबा रहता है. गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जो चला गया, उसे सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए. उसकी चीजों को सहेजकर खुद को दुखी करने के बजाय, उन्हें दूसरों की भलाई में लगा देना चाहिए. इसी में जीवित और मृत दोनों का कल्याण है.
अब सवाल उठता है कि इन कपड़ों और बर्तनों का क्या किया जाए. गरुड़ पुराण के मुताबिक, मृत व्यक्ति के कपड़ों को किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए. दान करने से उस आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य मिलता है.
ध्यान रहे कि दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए. यदि कपड़े बहुत पुराने या खराब स्थिति में हैं, तो उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या भूमि में दबा देना चाहिए. इस तरह उनका सही निपटारा हो जाता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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