फ्रिज में रखा बासी खाना क्यों बन जाता है 'प्रेत भोजन'? गरुड़ पुराण की ये बात जानकर कांप जाएगी रूह

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फ्रिज में रखा बासी खाना खाना या बाहर का जंक फूड मंगाकर पेट भर लेना बहुत आम बात हो गई है. समय बचाने के चक्कर में लोग अक्सर दो तीन दिन पुराना भोजन भी गर्म करके खा लेते हैं.
लेकिन सनातन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में भोजन की शुद्धता को लेकर कुछ बेहद कड़े और जरूरी नियम बताए गए हैं. इस ग्रंथ में साफ तौर पर लिखा है कि हम जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन और विचार बनते हैं.
गरुड़ पुराण में कुछ खास तरह के भोजन को 'प्रेत भोजन' यानी भूतों का खाना कहा गया है, जिसे खाने से इंसान को गंभीर नुकसान हो सकते हैं.
गरुड़ पुराण के अनुसार, रात का बचा हुआ भोजन जब लंबे समय तक रखा रहता है, तो वह अशुद्ध हो जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद और खासकर आधी रात के समय हवा में नकारात्मक शक्तियां या सूक्ष्म जीव ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं.
जब भोजन कई घंटों तक बिना ढके या फ्रिज में पड़ा रहता है, तो उस पर इन नकारात्मक ऊर्जाओं का साया पड़ने लगता है. इसी वजह से पुराणों में ऐसे बासी भोजन को प्रेत भोजन की श्रेणी में रखा गया है. इसे खाने से इंसान के भीतर भी नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं.
इस ग्रंथ में सिर्फ बासी खाना ही नहीं, बल्कि अशुद्ध तरीके से बनाए गए भोजन को लेकर भी चेतावनी दी गई है. अगर खाना बनाने वाले का मन साफ नहीं है, या वह बिना नहाए और गंदे हाथों से रसोई में काम करता है, तो वह भोजन भी दूषित माना जाता है.
ऐसा भोजन करने से मनुष्य के शरीर में बीमारियां पनपने लगती हैं और उसकी सेहत बिगड़ने लगती है. गरुड़ पुराण कहता है कि अशुद्ध अन्न खाने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और व्यक्ति हर समय थका हुआ और अस्वस्थ महसूस करने लगता है.
क्या आप जानते हैं कि गलत खान पान का सीधा असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है? गरुड़ पुराण में समझाया गया है कि बासी और अशुद्ध भोजन करने से व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और आलस बढ़ने लगता है. ऐसा खाना खाने से मन में अच्छे विचार आने बंद हो जाते हैं और व्यक्ति का झुकाव गलत कामों की तरफ होने लगता है.
अगर घर में लगातार बासी भोजन खाया जाता है, तो वहां रहने वाले लोगों के बीच आपसी तालमेल बिगड़ने लगता है और मानसिक शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है.
धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जिस घर में भोजन का सम्मान नहीं होता और लोग अशुद्ध खाना खाते हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करतीं. गरुड़ पुराण के अनुसार, बासी और प्रेत भोजन को ग्रहण करने से घर की बरकत रुक जाती है.
ऐसे परिवार के सदस्यों को करियर में असफलता का सामना करना पड़ता है और आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है. मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता क्योंकि दूषित अन्न के प्रभाव से घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है.
अगर हम धार्मिक मान्यताओं को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें और विज्ञान की बात करें, तो भी बासी खाना सेहत के लिए जहर समान है. डॉक्टरों का मानना है कि पके हुए भोजन को लंबे समय तक रखने से उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं.
फ्रिज में रखने के बाद भी खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं. ऐसा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट खराब होना और पाचन तंत्र कमजोर होने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
इसलिए हमेशा ताजा, साफ और सात्विक भोजन ही करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ रहें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी गरुड़ पुराण, सनातन धर्म की प्राचीन मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं पर आधारित है, जिसे केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से साझा किया गया है. यह पूरी तरह से एक सांस्कृतिक और धार्मिक लेख है, जिसका मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. बासी भोजन से जुड़ी वैज्ञानिक बातें डॉक्टरों और आहार विशेषज्ञों के सामान्य परामर्श के अनुसार हैं. खान-पान में किसी भी तरह के बड़े बदलाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर हमेशा योग्य डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह जरूर लें.