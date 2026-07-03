Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /शाम को झाड़ू लगाना क्यों है वर्जित? जानें गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो अमीर को भी बना सकता है कंगाल!

शाम को झाड़ू लगाना क्यों है वर्जित? जानें गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो अमीर को भी बना सकता है कंगाल!

Garud puran tips: गरुड़ पुराण के अनुसार, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं, जिससे घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का वास होने लगता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 03, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:09 AM IST
शाम को झाड़ू लगाना क्यों है वर्जित? जानें गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो अमीर को भी बना सकता है कंगाल!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मासूमों पर हैवानियत से हड़कंप! बेंगलुरु क्रेच हादसे के बाद माता-पिता की बड़ी मांग
Bengaluru30 min ago
2
Alpha32 min ago
3
shatabhisha born people33 min ago
4
Delhi university39 min ago
5
Delhi news57 min ago