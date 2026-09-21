/3 या 4 दिन के भीतर ही क्यों चुनी जाती हैं अस्थियां? अगर देरी हो जाए तो तुरंत करें ये उपाय

हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद होने वाले अंतिम संस्कार का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है. इसे हमारे 16 संस्कारों में सबसे आखिरी संस्कार माना जाता है. दाह संस्कार के बाद श्मशान से अस्थियां चुनना और फिर उन्हें किसी पवित्र नदी में बहाना बेहद जरूरी माना गया है.
मान्यता है कि गंगा जैसी पवित्र नदी में अस्थियां विसर्जित करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है.
यही वजह है कि लोग दूर-दूर से हरिद्वार और वाराणसी जाकर ये काम करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दाह संस्कार के बाद तीसरे या चौथे दिन ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं?
गरुड़ पुराण और धार्मिक मान्यताओं की मानें तो दाह संस्कार के बाद श्मशान में अस्थियों को ज्यादा दिनों तक ऐसे ही छोड़ना सही नहीं माना जाता है.
परंपरा के अनुसार दूसरे या तीसरे दिन ही अस्थियां चुन ली जाती हैं. वहीं जो व्यक्ति मुखाग्नि देता है, उसके लिए चौथे दिन अस्थियां चुनने का नियम है.
इसे मृतक के प्रति परिवार का आखिरी फर्ज और सम्मान माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि सही समय पर ये रस्म पूरी करने से आत्मा को आगे के सफर में शांति मिलती है.
पुराने समय में श्मशान घाटों पर भीड़ नहीं होती थी. तब लोग आराम से तीन-चार दिन बाद जाकर अस्थियां चुन लेते थे. लेकिन आजकल बड़े शहरों के श्मशान घाटों में लगातार अंतिम संस्कार होते रहते हैं.
ऐसे में अगर चिता की राख और अस्थियों को वहीं छोड़ दिया जाए, तो उनके बिखरने या किसी दूसरी चिता की राख में मिलने का डर रहता है.
इसीलिए आज के व्यावहारिक समय में लोग अंतिम संस्कार के तुरंत बाद या अगले ही दिन अस्थियों को एकत्र कर लेते हैं ताकि मर्यादा बनी रहे.
अस्थियां चुनने की भी एक खास धार्मिक विधि होती है. सबसे पहले श्मशान स्थल पर जाकर परिवार के लोग पूजा और प्रार्थना करते हैं.
इसके बाद बहुत संभालकर अस्थियों को एक साफ बर्तन या कपड़े में एकत्र किया जाता है. कई परंपराओं में अस्थियों को दूध और पवित्र जल से स्नान कराने का नियम है.
इसके बाद उन पर चंदन और फूल अर्पित किए जाते हैं. फिर उन्हें किसी पवित्र नदी में ले जाकर पूरे विधि-विधान से प्रवाहित कर दिया जाता है.
कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि परिवार तीसरे या चौथे दिन अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाता. ऐसे में घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं होती है.
धर्मशास्त्रों के अनुसार अस्थियों को किसी साफ और सुरक्षित जगह पर संभालकर रखा जा सकता है. इसके बाद किसी शुभ तिथि पर तीर्थ स्थान ले जाकर विसर्जन किया जा सकता है.
अगर 10 दिनों के भीतर भी विसर्जन न हो पाए, तो अपने कुल पुरोहित की सलाह लेकर सही विधि से यह कार्य संपन्न किया जा सकता है.
हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र और मोक्ष देने वाली नदी माना गया है. गरुड़ पुराण में भी गंगा की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है.
माना जाता है कि गंगा जल का स्पर्श पाकर मृतक की आत्मा के सभी पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.
आज के समय में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नदियों की स्वच्छता का ख्याल रखना भी जरूरी है. इसलिए विसर्जन के दौरान प्लास्टिक या अन्य गंदगी नदी में न बहाने की सलाह दी जाती है.
(Disclaimer): यह लेख गरुड़ पुराण, हिंदू धर्मशास्त्रों की मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक धार्मिक संस्कारों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना है.