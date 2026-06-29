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Garuda Puran: मृत व्यक्ति की नाक और कान में क्यों लगाई जाती है रुई, क्या हैं इसके पीछे के धार्मिक कारण!

Garuda Puran Niyam: हिंदू धर्म और शास्त्रों में अनेक विधियों के बारे में बताया गया है. इसी तरह अंतिम संस्कार से जुड़े कई नियमों के बारे में भी बताया गया है. जिनमें से एक नियम ये भी है कि मृत व्यक्ति के नाक और कान में रुई रखना. आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 29, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:15 PM IST
Garuda Puran: मृत व्यक्ति की नाक और कान में क्यों लगाई जाती है रुई, क्या हैं इसके पीछे के धार्मिक कारण!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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