/Garuda Puran: मृत व्यक्ति की नाक और कान में क्यों लगाई जाती है रुई, क्या हैं इसके पीछे के धार्मिक कारण!

Garuda Puran: सनातन धर्म में सभी धार्मिक नियमों का बड़ा महत्व बताया गया है. किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं. जिनमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होते हैं जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है. हिंदू धर्मग्रंथों और शास्त्रों में विशेषकर गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों और नियमों के बारे में बताया गया है. इसी तरह से एक नियम ये भी है कि अंतिम संस्कार के समय किसी मृत व्यक्ति की नाक और कान में रुई डाला जाता है. इस नियम को लेकर कभी न कभी तो मन में प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर ऐसे क्यों किया जाता है.
सनातन धर्म में मृत व्यक्ति की नाक और कान में रुई डालने का नियम वर्षों से निभाई जा रही है लेकिन इसके पीछे क्या धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
गरुड़ पुराण में मानव शरीर को नौ द्वारों का घर बताया गया है. इनमें दो आंखें, दो कान, दो नथुने, एक मुंह और दो विसर्जन अंग शामिल हैं. मान्यता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह इन्हीं मार्गों में से किसी एक से बाहर निकलती है.
शास्त्रों के अनुसार, अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के कुछ खुले अंगों में सोने का कण और तुलसी के पत्ते रख दिए जाते हैं. ये दोनों ही चीजें पवित्र हैं और तुलसी को मोक्ष के रास्ते खोलते हैं. नाक और कान के छिद्र बड़े होते हैं और सोने के कण और तुलसी को रोकने के लिए रुई लगाई जाती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जीवात्मा का शरीर से मोह बना रहता है और मृत्यु के तुरंत बाद व अपनी देह में फिर से प्रवेश करने का प्रयास करती है. ऐसा न हो सके इसके लिए शरीर के खुले मार्गों को रुई से बंद किया जाता है. आत्मा की आगे की यात्रा न रुके इसके लिए नाक-कान में रुई लगाना जरूरी होता है.
गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद शरीर बिना प्राण के हो जाता है. ऐसे में नकारात्मक शक्तियों से लेकर कई तरह की अशुभ ऊर्जाएं शरीर के खुले से अंगों से प्रवेश कर सकती हैं. रुई से नाक-कान और कान को बंद करके शरीर को सुरक्षित किया जाता है.
मृत्यु के बाद शरीर गलने लगता है और बैक्टीरिया व की और सूक्ष्म जीव तेजी से शरीर में बढ़ने लगते हैं. नाक-कान जैसे छिद्रों को रुई लगाकर बंद कर दिया जाता है. ताकि शरीर से निकलने वाले किसी भी तरल के पदार्थों और संक्रमण को कुछ हद तक रोका जा सके. मृत्यु के बाद शरीर में कई तरह के गैस बनने लगती है. कुछ द्रव भी बाहर निकल सकते हैं और इसको रोकने के लिए रुई लगाया जाता हैं. ऐसा करने से शव व्यवस्थित रहता है सम्मानजनक बना रहता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक गरुड़ पुराण की मान्यताओं पर आधारित है. बताई गई जानकारियां परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)