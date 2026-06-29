/Garuda Puran: मृत व्यक्ति की नाक और कान में क्यों लगाई जाती है रुई, क्या हैं इसके पीछे के धार्मिक कारण!

Garuda Puran: सनातन धर्म में सभी धार्मिक नियमों का बड़ा महत्व बताया गया है. किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं. जिनमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होते हैं जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है. हिंदू धर्मग्रंथों और शास्त्रों में विशेषकर गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों और नियमों के बारे में बताया गया है. इसी तरह से एक नियम ये भी है कि अंतिम संस्कार के समय किसी मृत व्यक्ति की नाक और कान में रुई डाला जाता है. इस नियम को लेकर कभी न कभी तो मन में प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर ऐसे क्यों किया जाता है.