Advertisement
trendingNow13078567
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: आर्थिक तंगी और क्लेश से चाहिए मुक्ति? गरुड़ पुराण के ये 3 अचूक उपाय भर देंगे आपके घर के भंडार

Garuda Purana: आर्थिक तंगी और क्लेश से चाहिए मुक्ति? गरुड़ पुराण के ये 3 अचूक उपाय भर देंगे आपके घर के भंडार

Garuda Purana: गरुड़ पुराण की शिक्षाएं सिर्फ कर्मकांड तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये एक संतुलित और अनुशासित जीवन जीने के सूत्र हैं. जो व्यक्ति अपने आचरण में पवित्रता, रिश्तों में सम्मान और समाज के प्रति सेवा भाव रखता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: आर्थिक तंगी और क्लेश से चाहिए मुक्ति? गरुड़ पुराण के ये 3 अचूक उपाय भर देंगे आपके घर के भंडार

Garuda Purana: हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में गरुड़ पुराण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह ग्रंथ न सिर्फ मृत्यु के पश्चात की यात्रा का वर्णन करता है, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला भी सिखाता है. भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित यह पुराण, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए एक बेहद जरूरी है. अक्सर ऐसा देखा-सुना जाता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसा टिक नहीं और घर में बराबर कलह इत्यादि होते रहते हैं. परिवार में हमेशा आर्थिक संकट बना रहता है. ऐसे में अगर आप अपने घर में सुख-शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो गरुड़ पुराण में बताए गए इन नियमों को जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं.

रसोई की पवित्रता और अन्न का सम्मान

गरुड़ पुराण के अनुसार, घर की रसोई सिर्फ भोजन पकाने का स्थान नहीं है, बल्कि वह मां अन्नपूर्णा का मंदिर है. समृद्धि के लिए रसोई में बना भोजन सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए. भोजन को भगवान को समर्पित करने से पहले उसे जूठा करना या चखना वर्जित माना गया है. इसके अलावा रात के समय रसोई में जूठे बर्तन छोड़ना या गंदगी रखना दरिद्रता को आमंत्रण देता है. जिस घर की रसोई साफ-सुथरी रहती है, वहां देवी लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का स्थायी वास होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं और बुजुर्गों का आदर

सनातन धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है और गरुड़ पुराण इस बात की पुष्टि करता है. जिस परिवार में महिलाओं (माता, बहन, पत्नी या पुत्री) को उचित मान-सम्मान और स्नेह मिलता है, वहां खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है. जबकि,  जहां महिलाओं का अपमान या मानसिक शोषण होता है, वहां से भाग्य और समृद्धि रूठकर चली जाती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, पितरों और जीवित बुजुर्गों का अपमान करने वाले व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है. बड़ों का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिसके बिना कठिन मेहनत का भी पूरा फल प्राप्त नहीं होता.

यह भी पढ़ें: मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्यों ऊपर की ओर खिंच जाती हैं आंखें? जानें गरुड़ पुराण का यह रहस्य

दान-पुण्य और सेवा भाव

मनुष्य के कर्म ही उसके लोक और परलोक की दिशा तय करते हैं. गरुड़ पुराण में दान-पुण्य को मोक्ष और मानसिक शांति का रास्ता बताया गया है. व्यक्ति को अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना चाहिए. शास्त्र कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया दान हमारे जाने-अनजाने में किए गए पापों के प्रभाव को कम करता है. नियमित रूप से दान करने वाले व्यक्ति के घर के भंडार कभी खाली नहीं होते और उसे आध्यात्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’