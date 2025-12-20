Advertisement
Garuda Purana: अंतिम संस्कार की वो 4 बड़ी गलतियां, जो आत्मा को बना देती हैं प्रेत! जानें क्या है बचाव

Garuda Purana: अंतिम संस्कार की वो 4 बड़ी गलतियां, जो आत्मा को बना देती हैं 'प्रेत'! जानें क्या है बचाव

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद कुछ कार्य करना जरूरी है. ऐसा ना करने पर मृतक की आत्मा को सद्गति नहीं मिलती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जिन आत्मा को सद्गति नहीं मिलती, वे प्रेत योनि में भटकती रहती हैं. आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद कौन-कौन से काम जरूर करने चाहिए.

 

Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 20, 2025, 05:36 PM IST
Garuda Purana: अंतिम संस्कार की वो 4 बड़ी गलतियां, जो आत्मा को बना देती हैं 'प्रेत'! जानें क्या है बचाव

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का स्थान बेहद खास है. इस पुराण में जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सफर का विस्तार से वर्णन मिलता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा को एक निश्चित समय के भीतर नया शरीर या लोक प्राप्त करना होता है. लेकिन, अगर अंतिम संस्कार के नियमों में गलती रह जाए, तो आत्मा न तो स्वर्गलोक जा पाती है और न ही पितृलोक में उसे स्थान मिलता है. ऐसे में आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है. गरुड़ पुराण में उन अनिवार्य कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो मृतक की आत्मा को शांति और सद्गति दिलाने के लिए परिजनों को जरूर करने चाहिए. आइए जानते हैं अंतिम संस्कार की उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में, जो किसी आत्मा को प्रेत योनि में भटकने पर विवश करती हैं.

आत्मा की शांति के लिए ये 4 काम हैं जरूरी

जल के कलश की परिक्रमा और विसर्जन- शव को मुखाग्नि देने से पहले संतान या परिवार का सदस्य मटके में जल भरकर शव की परिक्रमा करता है. मटके में छोटा छेद कर जल की धारा गिराई जाती है और अंत में उसे फोड़ दिया जाता है. इस रस्म का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है. यह इस बात का संकेत है कि अब उस जीव का इस नश्वर शरीर और सांसारिक मोह से संबंध समाप्त हो गया है. यह क्रिया आत्मा को पृथ्वी लोक की आसक्ति त्यागने में सहायता करती है.

पवित्र स्नान और नए वस्त्र धारण कराना- मृत्यु के बाद शरीर को अंतिम विदाई देने से पहले स्नान कराने का विधान है. इसके पश्चात शरीर पर चंदन, घी या सुगंधित तेल का लेप लगाकर उसे स्वच्छ या नए वस्त्र पहनाए जाते हैं. मान्यता है कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्यागकर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा को पवित्रता के साथ पुराने शरीर को त्यागने और अगले सफर पर जाने के लिए तैयार किया जाता है.

अंतिम विदाई के बाद पीछे मुड़कर न देखना- दाह संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जब परिजन घर लौटते हैं, तो उन्हें पीछे मुड़कर चिता की ओर नहीं देखना चाहिए. गरुड़ पुराण के अनुसार, पीछे मुड़कर देखना मोह और विरह को दर्शाता है. ऐसे में अगर परिजन बिना देखे चले जाते हैं, तो आत्मा को संदेश मिलता है कि उसके सगे-संबंधियों ने उसे मुक्त कर दिया है, जिससे वह जल्द ही अपनी आगे की यात्रा (यमलोक या पितृलोक) की ओर बढ़ जाती है.

सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार की मनाही- अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन सूर्योदय तक टाल देना चाहिए. गरुड़ पुराण के अनुसार, रात के समय दाह संस्कार करना वर्जित है क्योंकि इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि में प्रवेश कर सकती है. रातभर शव की सुरक्षा की जाती है और अगले दिन सूर्य की उपस्थिति में ही पंचतत्व में विलीन किया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

