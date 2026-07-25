/सिर्फ मृत्यु नहीं, जीवन संवारने का ग्रंथ है गरुड़ पुराण! अपना लें ये 5 आदतें, संवर जाएगी जिंदगी

अक्सर लोग समझते हैं कि गरुड़ पुराण सिर्फ मौत या उसके बाद की बातों के बारे में है. पर सच्चाई ये है कि ये ग्रंथ हमें जीते जी सही से जिंदगी जीना भी सिखाता है.
अगर इसमें बताई गई बातों को अपनी आदत बना लें, तो रोज रोज की आधी से ज्यादा परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएं. गरुड़ पुराण में ऐसी 5 खास आदतों का जिक्र है, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं.
हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए. हो सकता है कि शुरुआत में सच बोलने पर थोड़ी मुसीबत आए, लेकिन जीत आखिर में सच की ही होती है.
जो इंसान अपने काम में ईमानदार रहता है, समाज में उसे ही सच्चा आदर मिलता है. ईमानदारी से काम करने पर मन में एक अलग ही सुकून रहता है और किसी बात का डर भी नहीं सताता है.
अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए. गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी भूखे को खाना खिलाना या बेबस की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है.
जब हम किसी की मदद करते हैं, तो सामने वाले का भला तो होता ही है, हमारे अंदर का घमंड भी दूर हो जाता है. दूसरों के काम आने से मन को जो खुशी मिलती है, उसकी बात ही अलग है.
हम कैसा बोलते हैं, इसी से लोग हमारी पहचान बनाते हैं. इसलिए सबसे प्यार से और मीठा बोलना चाहिए. कड़वी बातें दूसरों को दुख पहुंचाती हैं और अच्छे भले रिश्तों को बिगाड़ देती हैं.
इसके साथ ही अपने गुस्से और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है. जो इंसान अपने मन को वश में रख लेता है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं भटकता है.
अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारे संस्कारों में शामिल है. गरुड़ पुराण कहता है कि माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेता है.
जिस घर में बुजुर्गों की कदर होती है, वहां हमेशा शांति और खुशहाली रहती है. बड़ों के तजुर्बे से सीख लेकर इंसान अपनी जिंदगी की कई गलतियों से बच सकता है.