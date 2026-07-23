/कहीं आपके घर में भी तो नहीं रहते ऐसे लोग? तुरंत पहचानें, वरना पाई पाई को तरस जाएगा परिवार

गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास ग्रंथ है. इसमें भगवान विष्णु ने इंसानों के स्वभाव और उनके कर्मों को लेकर कई पते की बातें बताई हैं.
इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि हमारे आसपास कैसे लोग रहने चाहिए और किनसे दूरी बना लेनी चाहिए. गरुड़ पुराण में अच्छे और बुरे लोगों के 5 ऐसे लक्षण बताए गए हैं, जिन्हें समझकर आप अपने घर को फालतू के झगड़ों और तंगी से बचा सकते हैं.
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग आपके सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दिल में जलन रखते हैं, वे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं.
ऐसे लोग सामने तो आपका दोस्त बनेंगे, लेकिन मौका मिलते ही आपका काम बिगाड़ देंगे. ये लोग घर में आते ही माहौल खराब कर देते हैं. ऐसे मतलबी और छल करने वाले लोगों को अपने घर से तुरंत दूर कर देना चाहिए.
जो इंसान दिन रात सुस्ती में पड़ा रहता है और अपना काम दूसरों पर टालता है, वह पूरे घर को ले डूबता है. गरुड़ पुराण के मुताबिक आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है.
ऐसे लोग खुद तो लाइफ में कुछ नहीं करते, घर के बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं. जिस घर में ऐसे आलसी लोग जमा हो जाते हैं, वहां कभी बरकत नहीं होती और कंगाली आने लगती है.
कुछ लोगों को दूसरों की चुगली करने और कमियां निकालने में ही मजा आता है. गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोगों का मन कभी साफ नहीं होता है.
ये आपके घर में आकर घरवालों के बीच ही गलतफहमियां भर देते हैं. इनकी बातों में आकर हंसते खेलते घर में भी क्लेश शुरू हो जाता है. ऐसे चुगलखोर लोगों से हमेशा दो हाथ की दूरी बनाकर रखनी चाहिए.
अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान उनकी सादगी, ईमानदारी और मदद करने की आदत से होती है. गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं और दुख में काम आते हैं, वे घर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते.
ऐसे लोगों के घर में आने से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है. इनके साथ रहने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और हर कोई तरक्की करता है.