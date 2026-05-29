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Hindi Newsधर्मGaruda Purana: शवदाह के बाद क्यों लगाया जाता है तुलसी का पौधा, जानें गरुड़ पुराण का मत

Garuda Purana: शवदाह के बाद क्यों लगाया जाता है तुलसी का पौधा, जानें गरुड़ पुराण का मत

Garuda Purana Last Rites Rituals: सनातन धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ खास रस्म निभाए जाते हैं, उन्हीं में से एक है शवदाह के बाद तुलसी का पौधा लगाना. क्या आप जानते हैं कि आखिर शवहाद के बाद इस रस्म को पूरा करना क्यों जरूरी माना गया है. आइए, इस संबंध में गरुड़ पुराण का मत जानते हैं.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 29, 2026, 04:11 PM IST
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Garuda Purana: शवदाह के बाद क्यों लगाया जाता है तुलसी का पौधा, जानें गरुड़ पुराण का मत

Garuda Purana: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, मृत्यु ही एकमात्र अटक सत्य है जिसे 16 संस्कारों में एक माना गया है. जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके शरीर का दाह संस्कार किया जाता है. दाह संस्कार के बाद का एक रस्म बेहद खास है. इस रस्म के तहत दाह संस्कार के बाद तुलसी का पौधा लगाया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर दाह संस्कार के बाद ऐसा क्यों किया जाता है. आइए, जानते हैं इस बारे में गरुड़ पुराण का क्या कहता है. 

नहीं होता यमदूत का प्रवेश

सनातन धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है. मान्यता है कि इसमें साक्षात मां तुलसी का वास होता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, चूंकि तुलसी का पौधा पवित्र होता है इसलिए इसे अंतिम संस्कार में शामिल किया जाता है. गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वह तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है. ऐसे स्थान पर यमदूत का प्रवेश नहीं हो पाता. यही वजह है कि जब किसी की मृत्यु होती है, तो मृतक के मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है. ऐसा करने से अंतिम समय में प्राण त्यागने में अधिक कष्ट नहीं होता. 

दाह संस्कार के बाद क्यों लगाते हैं तुलसी का पौधा

गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुलसी बेहद खास है. इस वजह से ही दाह संस्कार के बाद तुलसी का पौधा लगाया जाता है. कई स्थानों पर लोग शव दाह के तीन दिन बाद ऐसा करते हैं, तो कई जगहों पर तेहरवीं के दिन इस रस्म को पूरा किया जाता है. इस संबंध में मान्यता यह भी है कि तुलसी में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से वास होता है. चूंकि, मृत्यु के बाद घर में कुछ समय तक नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती हैं, इसलिए वहां तुलसी का पौधा लगाने से वातावरण पवित्र हो जाता है. 

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यह भी पढ़ें: मरते दम तक नहीं होगा कष्ट, अगर जीवन भर किए ये शुभ काम; साक्षात श्रीहरि थामेंगे आपका हाथ!

क्या कहता है गरुड़ पुराण? 

गरुड़ पुराण की मानें, तो शवदाह में तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है. मान्यतानुसार, अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो ऐसे में तुलसी का पौधा लगाकर नियमित पूजन करने से आत्मा को सद्गति मिलती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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