Chanakya Niti: दुखों को निमंत्रण देने जैसा है इन जगहों पर घर बनाना, यहां एक भी दिन रहना नरक के समान

Garuda Purana: आचार्य चाणक्य का जीवन और उनकी नीतियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं. उन्होंने अपने अनुभव और गहन ज्ञान से ऐसे व्यावहारिक सिद्धांत बताए, जो जीवन के हर पहलू में काम आते हैं. चाणक्य नीति में कुछ ऐसे स्थानों का उल्लेख है, जहां व्यक्ति को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां सुख-समृद्धि, सुरक्षा और जीवन की आवश्यकताओं की कमी होती है. आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने किन स्थानों पर घर बनाने से मना किया है और किन जगहों पर घर बनाना दुखों को निमंत्रण देने जैसा है.

किन स्थानों से करें दूरी

चाणक्य के अनुसार, ऐसे स्थान से दूर रहना चाहिए जहां पर धनी व्यक्ति न हो, जो संकट के समय आर्थिक सहायता दे सके. वेदों का ज्ञान रखने वाला विद्वान न हो, जो धार्मिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन दे. राजा या प्रभावी शासन न हो, जो समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखे. वैद्य (डॉक्टर) न हो, जो बीमारी के समय सहारा बने. नदी या जल स्रोत न हो, जो जीवन के लिए जरूरी पानी उपलब्ध कराए. इन पांच चीजों के बिना जीवन कठिन और असुरक्षित हो जाता है.

आजीविका और सामाजिक मूल्यों का महत्व

चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसे स्थान से भी बचना चाहिए जहां पर रोजी-रोटी का साधन न हो, जो आर्थिक स्थिरता दे सके. लोकलाज और भय न हो, जिससे समाज में अनुशासन बना रहे. उदारता और दान की प्रवृत्ति न हो, जो सामाजिक सद्भाव बनाए रखे. इन मूल्यों और सुविधाओं की कमी व्यक्ति के जीवन को असंतुलित और संघर्षपूर्ण बना सकती है.

सही स्थान का चयन क्यों है जरूरी

आचार्य चाणक्य का मानना था कि सही स्थान का चयन केवल आराम या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऐसा निवास स्थान चुनें, जहां- आजीविका के अवसर हों. शिक्षा और विद्वानों का सान्निध्य मिले. चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों. मजबूत और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था हो. प्राकृतिक संसाधन, विशेषकर पानी, आसानी से उपलब्ध हो.

