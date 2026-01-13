Garuda Purana: पराई स्त्री से संबंध रखने वालों को यमराज देते हैं खौफनाक सजा, गरुड़ पुराण में वर्णित हैं ये कठोर दंड!

Garuda Purana about Immoral Relationships: अक्सर लोगों में मन में यह सवाल होता है कि आखिर जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते है, उन्हें सताते हैं और पराई स्त्री से अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें नरक में कौन सी सजा मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पराई स्त्री से संबंध बनाने वालों को नरक में कौन सी सजा मिलती है.
Garuda Purana: हिंदू धर्मशास्त्रों में विवाह को सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि एक पवित्र आध्यात्मिक बंधन माना गया है. गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि विश्वासघात और अधर्म का मार्ग चुनने वालों का भविष्य कितना भयावह हो सकता है. इसके साथ ही गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अपनी पत्नी को धोखा देने वाले या पराई स्त्री से संबंध बनाने वालों को कौन सी सजा मिलती है. इस पाप कर्म को लेकर गरुड़ पुराण में जिस सजा का जिक्र किया है, उसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाएंगी. यही वजह है गरुड़ पुराण कहता है कि कभी भी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए. आइए जानते हैं कि अपनी पत्नी को धोखा देने वाले या पराई स्त्री से संबंध बनाने वालों को यमराज कौन सी खौफनाक सजा देते हैं.
विश्वासघात की खौफनाक सजाएं
गरुड़ पुराण के अनुसार, जो पुरुष अपनी पतिव्रता पत्नी को धोखा देकर किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध बनाता है, उसे मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में कठोरतम यातनाएं दी जाती हैं. पाप की श्रेणी के आधार पर आत्मा को नरकों में भेजा जाता है.
तप्तसूर्मि नरक- इस नरक में उन पापियों को रखा जाता है जिन्होंने कामवासना के वशीभूत होकर मर्यादाएं तोड़ी हों. यहां व्यक्ति की आत्मा को दहकते हुए लाल लोहे की अनगिनत सुइयों से बेधा जाता है. यह पीड़ा असहनीय होती है और पापी को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है.
अंधतमिस्त्र नरक- विश्वासघात करने वाली आत्माओं को इस अंधकारमय नरक में धकेल दिया जाता है. यहां व्यक्ति को मीलों तक नुकीले कांटों और विषैले जीवों से भरे मार्ग पर नंगे पैर चलाया जाता है. अंधेरे के कारण उसे मार्ग दिखाई नहीं देता, जिससे वह बार-बार गिरता है और लहूलुहान होता रहता है.
व्रजदंश नरक- यहां ऐसे खूंखार और विशालकाय जीव होते हैं जिनके दांत लोहे के समान मजबूत और पैने होते हैं. ये जीव पापी व्यक्ति के शरीर को नोंचते और चबाते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, यह दंड तब तक चलता है जब तक कि कुकर्मों का हिसाब पूरा न हो जाए.
पत्नी पर हाथ उठाने वाले पतियों का अंजाम
गरुड़ पुराण में सिर्फ विश्वासघात ही नहीं, बल्कि पत्नी पर किए गए मानसिक और शारीरिक अत्याचार को भी महापाप की श्रेणी में रखा गया है. जो व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है या उस पर अकारण हाथ उठाता है, उसे 'रौरव नरक' की आग में झोंक दिया जाता है. शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जीवनभर में जितना कष्ट दिया होता है, यमदूत उसे हजार गुना बढ़ाकर वापस देते हैं. यह सजा कुछ दिनों की नहीं, बल्कि हजारों-लाखों वर्षों तक चलती है. जब तक आत्मा अपने पापों का फल पूरी तरह भुगत नहीं लेती, उसे पुनर्जन्म या मुक्ति नहीं मिलती.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)