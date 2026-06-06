/Garuda Purana: क्यों सहेज कर रखे जाते हैं मृतक के गहने? किन चीजों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है. इस महापुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा या मोक्ष का भी उल्लेख है. यह तो सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है. जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो उसका अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताई गई पद्धति से कराया जाता है. मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान उसके कपड़े समेत अन्य वस्तुओं को घर से बाहर कर दिया जाता है. लेकिन, लोग यह भी जानना चाहते हैं कि मृतक के गहनों को सहेजकर क्यों रखा जाता है. आइए, आगे जानते हैं कि मृतक के क्यों रखे जाते हैं और उनकी किन चीजों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए.
गरुड़ पुराण के मुताबिक मृतक के गहनों को नियमित इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इसके पीछे का तर्क यह है कि मृतक की आत्मा का उन वस्तुओं से भावनात्मक लगाव कुछ दिनों तक रहता है. ऐसे में उनकी वस्तुओं का प्रयोग करने पर आत्मा का मोह बढ़ने लगता है. गरुड़ पुराण में इसे अच्छा नहीं माना गया है. यही वजह है कि मृतक के गहनों को घर में सहेजकर रखा जाता है. अगर गहनों को सहेजकर रखने में भय लगे तो उसे दान कर देना चाहिए.
गरुड़ पुराण के मुताबिक, मृत्यु के बाद मृतक की कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. वो सभी चीजें जिनका इस्तेमाल मृतक ने अपने जीवनकाल में किया था. उदाहरण के तौर पर कपड़े, चश्मा, हाथ की घड़ी, बिस्तर इत्यादि. इसके अलावा उन सामान्य पुस्तकों को भी घर में नहीं रखना चाहिए, जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया था. हालांकि, इसमें एक अपवाद है. धार्मिक पुस्तकों पर गंगाजल छिड़ककर उपयोग में लाया जा सकता है. वहीं, अगर मृतक की कुंडली बनी हो, तो उसे भी जल में प्रवाह कर देना चाहिए या पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा देना चाहिए.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)