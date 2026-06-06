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Garuda Purana: क्यों सहेज कर रखे जाते हैं मृतक के गहने? किन चीजों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल

Garuda Purana: सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है. उस दौरान मृतक की अमूमन सभी वस्तुओं को घर से बाहर कर दिया जाता है. लेकिन, आभूषणों को सहेजकर रखा जाता है.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 06, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:56 PM IST
Garuda Purana: क्यों सहेज कर रखे जाते हैं मृतक के गहने? किन चीजों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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