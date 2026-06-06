/Garuda Purana: क्यों सहेज कर रखे जाते हैं मृतक के गहने? किन चीजों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है. इस महापुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा या मोक्ष का भी उल्लेख है. यह तो सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है. जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो उसका अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताई गई पद्धति से कराया जाता है. मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान उसके कपड़े समेत अन्य वस्तुओं को घर से बाहर कर दिया जाता है. लेकिन, लोग यह भी जानना चाहते हैं कि मृतक के गहनों को सहेजकर क्यों रखा जाता है. आइए, आगे जानते हैं कि मृतक के क्यों रखे जाते हैं और उनकी किन चीजों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए.