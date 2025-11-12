Advertisement
Gangajal Rituals: काशी से गंगाजल लाना हो सकता है अशुभ! जानें गरुड़ पुराण में बताई गई रहस्यमयी वजह

Garuda purana Gangajal Rituals: हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत पवित्र माना गया है. यही वजह है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में गंगाजल का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि काशी के गंगा घाट से गंगाजल लाना क्यों अशुभ माना जाता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:50 PM IST
Gangajal Rituals: काशी से गंगाजल लाना हो सकता है अशुभ! जानें गरुड़ पुराण में बताई गई रहस्यमयी वजह

Gangajal Rituals: गंगा तट पर बसा बनारस, जिसे काशी या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है. यह हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थस्थल माना गया है. यह नगरी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मोक्ष प्राप्ति के केंद्र के रूप में भी विख्यात है. मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहां विराजमान हैं, और यही कारण है कि हर इंसान जीवन के अंतिम क्षणों में काशी में मृत्यु की कामना करता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके. आमतौर पर हरिद्वार, गंगोत्री या प्रयागराज से गंगाजल लाना शुभ और पवित्र माना जाता है. लेकिन, यही बात बनारस के गंगाजल पर लागू नहीं होती. शास्त्रों और मान्यताओं में कहा गया है कि बनारस से गंगाजल घर लाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे कई गहरे धार्मिक कारण हैं.

काशी से गंगाजल लाने की मनाही क्यों?

काशी को “मोक्ष की नगरी” कहा गया है. यहां स्थित मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट जैसे स्थानों पर प्रतिदिन अनेक लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, और उनकी अस्थियां तथा राख गंगा में प्रवाहित की जाती हैं. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मृत आत्मा जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है.

ऐसे में कहा जाता है कि बनारस के गंगाजल में उन मुक्त आत्माओं की ऊर्जा समाई होती है. इसीलिए, अगर कोई व्यक्ति इस गंगाजल को अपने घर ले जाता है, तो अनजाने में उन आत्माओं के अवशेष या उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी साथ चली आती है. यह उनकी मुक्ति में बाधा बन सकती है, और घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.

गंगाजल में मोक्ष की ऊर्जा, लेकिन घर के लिए नहीं

गंगा के इस क्षेत्र में कई तांत्रिक साधनाएं, पिंडदान और मोक्ष कर्म किए जाते हैं. माना जाता है कि इस जल में भटकती आत्माओं की ऊर्जा होती है, जो मोक्ष की तलाश में रहती हैं. इसलिए इसे घर लाना लाभ की बजाय बाधा उत्पन्न कर सकता है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप का कारण

एक अन्य मान्यता यह भी है कि काशी की मिट्टी या जल को घर लाने से पाप लगता है. क्योंकि ऐसा करने से आप अनजाने में उन आत्माओं या जीवों को मोक्ष से वंचित कर देते हैं, जो इस पवित्र स्थान पर मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं. इसलिए कहा गया है कि काशी का गंगाजल वहीं पूजन या तर्पण के लिए प्रयोग करें, लेकिन उसे घर न ले जाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

