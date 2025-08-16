Garuda Purana: सौभाग्य, स्वास्थ्य और धन हो जाएंगे नष्ट, ना करें ये काम, गरुड़ पुराण की इन बातों से कभी ना करें नजरअंदाज

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के मुताबिक, कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें करने से सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन और विद्या नष्ट हो जाती हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में किन कामों को करने से मना किया गया है.
Garuda Purana: गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु और कर्म के रहस्यों का विस्तार से उल्लेख मिलता है. इसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं और इसमें वे अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को धर्म, नीति और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं. इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल का भी वर्णन है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गरुड़ ऋषि कश्यप के पुत्र थे और उन्हें भगवान विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह जानना चाहा कि मनुष्य किन कार्यों के कारण अपना सौभाग्य, स्वास्थ्य, ज्ञान और धन खो बैठता है. आइए जानते हैं कि किन कामों को करने से सौभाग्य, स्वास्थ्य और धन नष्ट हो जाते हैं.
सौभाग्य और वैभव का नाश
माता लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी माना जाता है. उन्हें स्वच्छता और सादगी अत्यंत प्रिय है. जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, घर और रसोई की सफाई नहीं रखते तथा मुख्य द्वार की उपेक्षा करते हैं, उनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं. ऐसे घरों में धीरे-धीरे सौभाग्य और समृद्धि समाप्त हो जाती है.
ज्ञान की हानि
विद्या और ज्ञान समय-समय पर अभ्यास करने से ही जीवित रहते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अध्ययन और अभ्यास छोड़ देता है तो धीरे-धीरे उसकी अर्जित विद्या भी क्षीण हो जाती है. जिस ज्ञान को प्राप्त करने में वर्षों का परिश्रम लगता है, वह अभ्यास न करने से नष्ट हो सकता है.
स्वास्थ्य का बिगड़ना
मनुष्य के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है. गरुड़ पुराण में सात्त्विक, सुपाच्य और शाकाहारी भोजन को श्रेष्ठ बताया गया है. यह न केवल धार्मिक दृष्टि से शुद्ध होता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. इसके विपरीत, मांसाहारी, तैलीय और गरिष्ठ भोजन व्यक्ति को बीमारियों की चपेट में ले आता है और स्वास्थ्य को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है.
धन की बर्बादी
धन अर्जित करने के लिए हर इंसान जीवनभर मेहनत करता है, लेकिन कुछ गलत आदतें कमाए हुए धन को भी बरबाद कर सकती हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार दान न करना, रात में जूठे बर्तन छोड़ना, अहंकार करना और सूर्यास्त के बाद सोना, ऐसी आदतें हैं जिनसे धन की देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं. इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के पास धन आने के बाद भी वह आर्थिक संकट से घिर जाता है.
