Garuda Purana: शादी से पहले पार्टनर के स्वभाव की ऐसे करें पहचान, वरना जीवनभर होगा अफसोस

Garuda Purana Tips For Marriage: गरुड़ पुराण के मुताबिक, अगर आप शादी से पहले इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपका विवाह न सिर्फ सफल होगा बल्कि जीवनभर साथ निभाने वाला मजबूत, प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ता बन सकेगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:14 PM IST
Garuda Purana: शादी से पहले पार्टनर के स्वभाव की ऐसे करें पहचान, वरना जीवनभर होगा अफसोस

Garuda Purana: यदि आप विवाह की तैयारी में हैं या जल्द ही शादी का निर्णय लेने वाले हैं, तो अपने भावी जीवनसाथी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना बेहद आवश्यक है. इन बातों का ध्यान रखने से न सिर्फ दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है, बल्कि भविष्य में होने वाले विवाद, तनाव और गलतफहमियों से भी बचा जा सकता है. अक्सर लोग गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इसमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने के कई रहस्य बताए गए हैं. इसमें धर्म, कर्म, सदाचार, स्वभाव, व्यवहार, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसी बातों के साथ ही जीवनसाथी चुनने के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिए गए हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, यदि विवाह से पहले कुछ गुणों और स्वभावों को परखा जाए, तो वैवाहिक जीवन अधिक सुखद, शांतिपूर्ण और स्थिर बन सकता है.

शादी से पहले इन गुणों को जरूर परखें

धर्म और विचारधारा- गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और संस्कृतियों का मिलन होता है. इसलिए जीवनसाथी के धर्म, परंपराओं और विश्वासों को समझना जरूरी है. समान या समझने योग्य विचारधारा वैवाहिक जीवन को सरल बनाती है.

धैर्य और संयम

धैर्यवान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखता है. ऐसे लोग रिश्तों को टूटने नहीं देते बल्कि संभालते हैं. इसलिए यह जरूर समझें कि आपके होने वाले साथी में धैर्य, सहनशीलता और भावनात्मक संतुलन है या नहीं.

गुस्सा और व्यवहार

गुस्सा संबंधों को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारण माना गया है. क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कभी-कभी अपनी वाणी और व्यवहार से रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है. इसलिए शादी से पहले इस स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

मधुर वाणी

गरुड़ पुराण के मुताबिक, मीठे शब्द हर संबंध में मिठास भरते हैं. जीवनसाथी की वाणी और व्यवहार यदि विनम्र और सहज हों, तो वैवाहिक जीवन अधिक प्रेम, सम्मान और समझ से भरा रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

