Garuda Purana: कंगाली को कोसों दूर भगा देंगे गरुड़ पुराण के ये अचूक उपाय; आज ही बदलें अपनी ये आदतें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु और उसके बाद की बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें सुखी और समृद्ध जीवन जीने के कई प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. गरुड़ पुराण के मुताबिक, इंसान की कुछ आदतें उन्हें मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा दिला सकती है.
Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का खास स्थान है. भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित यह ग्रंथ न सिर्फ मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य खोलता है, बल्कि सफल जीवन जीने की कला को भी बताता है. अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें सुख-समृद्धि और आर्थिक संपन्नता पाने के ऐसे सूत्र दिए गए हैं, जो आज के समय में भी पूरी तरह सटीक बैठते हैं. ऐसे में अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो गरुड़ पुराण की इन 5 नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं.
कमाई का एक अंश करें दान
गरुड़ पुराण के अनुसार, धन वही सफल है जो दूसरों के काम आए. अपनी मेहनत की कमाई का एक निश्चित हिस्सा दान-पुण्य में लगाने से धन की शुद्धि होती है. जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है और जरूरतमंदों की मदद से पीछे हटता है, उसके पास लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकतीं. दान करने से न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि धन की आवक में भी वृद्धि होती है.
आमदनी और खर्च का बनाएं संतुलन
अक्सर लोग धन को सिर्फ जोड़कर रखने में विश्वास करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण एक अलग दृष्टिकोण देता है. ग्रंथ के अनुसार, जैसे तालाब का पानी रुके रहने से खराब हो जाता है, वैसे ही धन का सिर्फ संचय उन्नति को रोक देता है. अपने और अपने परिवार की सुख-सुविधाओं और जरूरतों पर धन खर्च करना भी उन्नति के लिए जरूरी है. एक खुशहाल परिवार ही धन की देवी मां लक्ष्मी के स्थाई निवास होता है.
ईमानदारी है समृद्धि की पहली शर्त
छल-कपट, चोरी या किसी को धोखा देकर कमाया गया धन विष के समान होता है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अधर्म के मार्ग से आया पैसा शुरुआत में लाभ दे सकता है, लेकिन आखिरकार वह विनाश और दरिद्रता ही लाता है. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जीवन जीते हैं.
अहंकार से दूरी बनाए रखें
शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है. जब व्यक्ति अपने पास मौजूद धन या संपत्ति पर घमंड करने लगता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, जितना अधिक धन बढ़े, व्यक्ति को उतना ही विनम्र होना चाहिए. सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति के घर में बरकत सदैव बनी रहती है.
तुलसी पूजन और सात्विकता
गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है. जिस घर में सुबह-शाम तुलसी का पूजन होता है और दीपक जलाया जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता. नियमित तुलसी पूजन से घर में सकारात्मकता आती है और भगवान विष्णु की कृपा से धन-धान्य के भंडार कभी खाली नहीं होते.
