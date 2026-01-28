Advertisement
trendingNow13089444
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: कंगाली को कोसों दूर भगा देंगे गरुड़ पुराण के ये अचूक उपाय; आज ही बदलें अपनी ये आदतें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा!

Garuda Purana: कंगाली को कोसों दूर भगा देंगे गरुड़ पुराण के ये अचूक उपाय; आज ही बदलें अपनी ये आदतें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु और उसके बाद की बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें सुखी और समृद्ध जीवन जीने के कई प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. गरुड़ पुराण के मुताबिक, इंसान की कुछ आदतें उन्हें मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा दिला सकती है.  

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: कंगाली को कोसों दूर भगा देंगे गरुड़ पुराण के ये अचूक उपाय; आज ही बदलें अपनी ये आदतें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा!

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का खास स्थान है. भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित यह ग्रंथ न सिर्फ मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य खोलता है, बल्कि सफल जीवन जीने की कला को भी बताता है. अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें सुख-समृद्धि और आर्थिक संपन्नता पाने के ऐसे सूत्र दिए गए हैं, जो आज के समय में भी पूरी तरह सटीक बैठते हैं. ऐसे में अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो गरुड़ पुराण की इन 5 नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं.

कमाई का एक अंश करें दान

गरुड़ पुराण के अनुसार, धन वही सफल है जो दूसरों के काम आए. अपनी मेहनत की कमाई का एक निश्चित हिस्सा दान-पुण्य में लगाने से धन की शुद्धि होती है. जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है और जरूरतमंदों की मदद से पीछे हटता है, उसके पास लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकतीं. दान करने से न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि धन की आवक में भी वृद्धि होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आमदनी और खर्च का बनाएं संतुलन

अक्सर लोग धन को सिर्फ जोड़कर रखने में विश्वास करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण एक अलग दृष्टिकोण देता है. ग्रंथ के अनुसार, जैसे तालाब का पानी रुके रहने से खराब हो जाता है, वैसे ही धन का सिर्फ संचय उन्नति को रोक देता है. अपने और अपने परिवार की सुख-सुविधाओं और जरूरतों पर धन खर्च करना भी उन्नति के लिए जरूरी है. एक खुशहाल परिवार ही धन की देवी मां लक्ष्मी के स्थाई निवास होता है.

ईमानदारी है समृद्धि की पहली शर्त

छल-कपट, चोरी या किसी को धोखा देकर कमाया गया धन विष के समान होता है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अधर्म के मार्ग से आया पैसा शुरुआत में लाभ दे सकता है, लेकिन आखिरकार वह विनाश और दरिद्रता ही लाता है. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जीवन जीते हैं. 

यह भी पढ़ें: मृत्यु के समय क्यों टेढ़ा हो जाता है कुछ लोगों का मुंह? जानें यमदूतों के आने का संकेत

अहंकार से दूरी बनाए रखें

शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है. जब व्यक्ति अपने पास मौजूद धन या संपत्ति पर घमंड करने लगता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, जितना अधिक धन बढ़े, व्यक्ति को उतना ही विनम्र होना चाहिए. सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति के घर में बरकत सदैव बनी रहती है.

तुलसी पूजन और सात्विकता

गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है. जिस घर में सुबह-शाम तुलसी का पूजन होता है और दीपक जलाया जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता. नियमित तुलसी पूजन से घर में सकारात्मकता आती है और भगवान विष्णु की कृपा से धन-धान्य के भंडार कभी खाली नहीं होते.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान