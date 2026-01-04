Garuda Purana: क्या मृत व्यक्ति के गहने पहनना शुभ है? भूलकर भी इस्तेमाल न करें ये 4 चीजें, वरना लग सकता है भारी दोष!

Garuda Purana: अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उनकी यादों को संजोने के लिए उनकी वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में की गई यह भावनात्‍मक गलती आपके जीवन में बड़ी अड़चनें पैदा कर सकती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कई बार मेहनत के बावजूद मिलने वाली असफलता और कार्यों में आने वाली रुकावटों का कारण 'पितृ दोष' या मृत व्यक्ति की वस्तुओं का गलत उपयोग होता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक व्यक्ति की कुछ चीजों का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि उन चीजों के बारे में.

भूलकर भी न करें इन 4 चीजों का इस्तेमाल

ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार, मृत व्यक्ति की ऊर्जा उनकी प्रिय वस्तुओं में लंबे समय तक बनी रहती है. ऐसे में मृतक के कपड़ों में उनकी शारीरिक ऊर्जा और मोह का वास होता है. इन्हें पहनने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और जीवन में अवरोध आ सकते हैं.

घड़ी और एक्सेसरीज

गरुड़ पुराण के अनुसार, घड़ी सीधे तौर पर व्यक्ति के समय और जीवन चक्र से जुड़ी होती है. मृत व्यक्ति की घड़ी पहनने से जातक के भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

जूते-चप्पल

पैरों में पहनी जाने वाली चीजें शनि और राहु से संबंधित मानी जाती हैं. मृतक के जूतों का उपयोग दरिद्रता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निमंत्रण दे सकता है.

बिस्तर और चादर

जिस बिस्तर पर व्यक्ति ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया हो, उसका उपयोग करने से बचना चाहिए. यह नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है.

गहनों के उपयोग पर क्या है शास्त्र का मत?

सोना या अन्य कीमती आभूषण किसी भी व्यक्ति के लिए मोह का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं. शास्त्रों के अनुसार, मृत महिला या पुरुष के आभूषणों को सीधे तौर पर धारण नहीं करना चाहिए. गरुड़ पुराण के अनुसार, आभूषणों के प्रति आत्मा का लगाव सबसे अधिक होता है. अगर कोई इन्हें बिना किसी शुद्धि के पहनता है, तो दिवंगत आत्मा का मोह जातक की ओर आकर्षित होता है, जिससे घर में अशांति और कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं.

उपयोग करने का सही तरीका

अगर, आभूषण कीमती हैं और आप उन्हें उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें गलवाकर नया रूप दे दें। उदाहरण के लिए, यदि पुरानी अंगूठी है, तो उसे पिघलाकर नया लॉकेट या कंगन बनवा लें. ऐसा करने से उस वस्तु से पुरानी ऊर्जा और मोह समाप्त हो जाता है.

नकारात्मकता से बचने के उपाय

दिवंगत प्रियजन की यादों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन शास्त्रों का परामर्श है कि उनकी व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को मृत्यु के 24 घंटे के भीतर या सूतक काल के बाद घर से बाहर निकाल देना चाहिए. इन्हें या तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें, जला दें या पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)