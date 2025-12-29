Garuda Purana: क्या वाकई गयाजी में पिंडदान करने से सात पीढ़ियों का होता है उद्धार? जानें गरुड़ पुराण की मान्यता

Advertisement
Garuda Purana about Pind Daan: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गयाजी में पूर्वजों का पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है. आइए जानते हैं कि इस बारे में गरुड़ पुराण में क्या कुछ बताया गया है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:54 PM IST
Garuda Purana: हिन्दू धर्मग्रंथों में बिहार के गया क्षेत्र को मोक्ष की भूमि बताया गया है. कहते हैं कि ये वो पवित्र स्थल है जहां किया गया तर्पण और पिंडदान पितरों को जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त कर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है. वायु पुराण और गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों के अनुसार, गया में पिंडदान करने से न सिर्फ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि वंशजों को भी पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है. लेकिन, कहा जाता है कि गया में पूर्वजों का पिंडदान करने से सात पीढ़ियों का उद्धार होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बारे में गरुड़ पुराण में क्या कुछ कहा गया है.

असुर के शरीर पर बसी है यह पावन नगरी

गया की महिमा के पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है. पौराणिक काल में गयासुर नाम का एक असुर था, जिसने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि जो भी उसे देख लेगा, उसके समस्त पाप मिट जाएंगे और वह सीधे स्वर्ग जाएगा.

इस वरदान के कारण पापी व्यक्ति भी बिना किसी प्रयास के मोक्ष पाने लगे, जिससे सृष्टि के नियम बिगड़ने लगे. तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने गयासुर से यज्ञ के लिए उसका विशाल शरीर दान में मांगा. गयासुर के तैयार होने पर भगवान विष्णु ने अपने पैर (गदा) से उसे दबाया, जिससे उसका शरीर एक विशाल पत्थर में बदल गया. उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी इस स्थान पर श्राद्ध करेगा, उसके पूर्वजों को सीधे मोक्ष मिलेगा.

भगवान विष्णु का साक्षात निवास

गया क्षेत्र को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, जहां वे गदाधर के रूप में पूजे जाते हैं. यहां स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान के चरणों के चिह्न आज भी मौजूद हैं. मान्यता है कि जब कोई श्रद्धालु यहां पिंडदान करता है, तो स्वयं नारायण उन पिंडों को स्वीकार करते हैं और आत्माओं को परमगति प्रदान करते हैं.

गया में पिंडदान का विशेष महत्व

शास्त्रों के अनुसार, गया में श्रद्धापूर्वक किया गया दान 108 कुलों और पिछली 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का उद्धार करने की शक्ति रखता है. रामायण काल में भगवान राम और माता सीता ने खुद राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए यहीं पिंडदान किया था. महाभारत में पांडवों द्वारा भी यहां श्राद्ध किए जाने का वर्णन मिलता है. अन्य तीर्थों में श्राद्ध के लिए विशेष समय (जैसे पितृपक्ष) देखा जाता है, लेकिन गयाजी एक ऐसा पावन क्षेत्र है जहां साल के किसी भी समय पिंडदान किया जा सकता है.

क्या गया के बाद भी वार्षिक श्राद्ध जरूरी है?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या गया में पिंडदान करने के बाद पितरों को मोक्ष मिल जाता है और क्या फिर हर साल श्राद्ध करना आवश्यक है? इस संबंध में विद्वानों का कहना है कि गयाजी में पिंडदान करने से पितरों को अक्षय तृप्ति और मोक्ष मिल जाता है. हालांकि, गरुड़ पुराण के अनुसार, पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वार्षिक श्राद्ध कर्म को जारी रखना संतान का धर्म माना जाता है. यह व्यक्तिगत आस्था और पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है, लेकिन गया श्राद्ध को पितरों की मुक्ति का अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

