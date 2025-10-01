Advertisement
Garuda Purana: शख्स झूठा है या सच्चा, पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण की इन बातों पर करें गौर, नहीं खाएंगे धोखा!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में कुछ इस तरह के भावों और आदतों के बारे में बताया गया है जिस पर गौर करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:59 PM IST
Garuda Purana Tips
Garuda Purana Tips

Garuda Purana Niti in Hindi: गरुड़ पुराण में पाप-पुण्य से लेकर जीवन-मृत्यु, स्वर्ग-नरक के साथ ही पुनर्जन्म के और धर्म, ज्ञान, नीति आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है. जिसका अनुसरण करने पर कोई भी व्यक्ति सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है. गरुड़ पुराण में इसी तरह के अनेक संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसके मुताबिक यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

झूठा व्यक्ति आंखें चुराएगा
जब कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा होगा तो वह आपसे नजरे चुराएगा. उसकी आंखें एक जगह पर नहीं टिकेंगी और वह बोलते हुए लगातार इधर-अधर नजरें घुमाता रहेगा या नजरें बचाएगा.

शारीरिक मुद्रा पर गौर करें
गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ बोलने वाला व्यक्ति हाथ और पैरों को हिलाता रहेगा. झूठ बोलते हुए व्यक्ति के सामान्य आदतों में अचानक बदलाव दिखने लगेगा. बात करते हुए लड़खड़ाएगा या जल्दबाजी में बात करेगा. कामों को भी सामान्य से जल्दी करेगा.

चेहरे के हावभाव में बदलाव
किसी व्यक्ति की पहचान करनी है कि वो कही झूठ तो नहीं बोल रहा है तो इसके लिए उस व्यक्ति के चेहरे पर गौर करना चाहिए. गरुड़ पुराण के अनुसार, चेहरे के हावभाव पर गौर करके ही कुछ ही देर में पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति झूठा है या सच्चा.

आवाज का उतार-चढ़ाव
गरुड़ पुराण की मानें तो व्यक्ति बात छुपाने या झूठी बात करने में थोड़ा घबराएगा और हड़बड़ाएगा. आवाज में उतार-चढ़ाव सामान्य से अलग होगा. व्यक्ति बीच-बीच में अटक सकता है. उसके मन में कोई और बात हो सकती है और मुंह से वो अचानक बातें बनाकर कुछ और बात बोल सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

