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Hindi Newsधर्मGaruda Purana: गजब है मृत्यु के बाद योनियों का खेल, गरुड़ पुराण में क्या है पतिपरायण पत्नी का त्याग करने से लेकर पानी चोर की सजा? जानें

Garuda Purana: गजब है मृत्यु के बाद योनियों का खेल, गरुड़ पुराण में क्या है पतिपरायण पत्नी का त्याग करने से लेकर पानी चोर की सजा? जानें

Punishment in Garuda Purana: गरुड़ पुराण में हर पाप कर्म का फल तय है. जो व्यक्ति जितना बड़ा पाप करेगा वह मृत्यु के बाद उतना बड़ा दंड झेलेगा. इस लेख में कुछ पाप कर्मों और उसकी दंड के बारे में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:51 AM IST
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Garuda Purana Punishment
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Garud Puran Punishment List: मृत्यु लोक यानि धरती पर प्राणी के किए कर्मों का फल यहीं मिले या न मिले लेकिन मृत्यु के बाद उस प्राणी को उसके एक-एक कर्म का फल और एक-एक पाप का दंड मिलता है. दंड स्वरूप अलग-अलग योनियों में जन्म मिलना भी शामिल है. तभी पुण्य कर्म करने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित किया जाता रहा है ताकि पाप कर्म से बचा जा सके और दंड न मिले. गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद प्राणी के कर्मों के फल और दंड के बारे में विस्तार से जानकारी देता है. गरुड़ पुराण के अनुसार मित्र की हत्या से लेकर कन्या या युवक के विवाह में बाधक बनने तक इस तरह के एक-एक पाप कर्म के दंड के बारे में बताया गया है. किस पाप के लिए कौन सा दंड मिलता है? आइए गरुड़ पुराण से जानते हैं.

गरुड़ पुराण में पाप कर्मों के फल

  • किसी ब्राह्मण की हत्या करने वाले व्यक्ति को दंड के रूप में घोड़ा, हिरण, सूअर और ऊंट की योनि में  अगले जन्म में मिलता है.

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  • दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति को ब्रह्मराक्षस की योनि प्राप्त होती है. ये लोग जंगल में अकेल रह जाते हैं.

  • पेड़ के पत्तों और उनके गंध को चुराने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद छुछुंदर की योनि में जन्म मिलता है.

  • अनाज चोर को अगले जन्म में चूहे की योनि में प्राप्त होती है और फल चोर को बंदर और गिद्ध की योनि मिलती है.

  • बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने वाला कौआ बनता है और सामान चुराने वाला गिद्ध का जन्म पाता है.

  • गाय की चोरी करने वाला व्यक्ति गोह और आग की चोरी करने वाले व्यक्ति को बगुला योनि में अगला जन्म मिलता है.

  • महिलाओं के वस्त्र चुराने वाले को अगले जन्म में सफेद कुष्ठ रोग होता है. बिस्तर चुराने वाले को दरिद्र के रूप जन्म मिलता है.

  • स्त्र चुराने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में कीट पतंगे की योनी प्राप्त होती है.

  • अपनी पतिपरायण पत्नी का त्याग करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दुभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके काम कभी नहीं बनते हैं.

  • मित्र के हत्यारे को उल्लू की योनि और कन्या या पुरुष के विवाह में बाधाक बनने वाले पापी व्यक्ति को मच्छर की योनि प्राप्त होती है.

  • कन्या के साथ गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति को अगला जन्म नपुंसक के रूप में मिलता है.

  • पानी की चोरी करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मछली की योनि पाते हैं और चातक पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं.

  • किसी की झूठी निंदा करने वाले व्यक्ति को कछुए की योनि प्राप्त होती है.

  • वो व्यक्ति जो परिवार और मित्र को धोखा देता है वह अगले जन्म में सिर संबंधी रोग से जुझता रहता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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