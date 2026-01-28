Advertisement
trendingNow13089258
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से पहले सौ बार सोचें, जान लें इसका इस्तेमाल करना क्यों वर्जित

Garuda Purana: मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से पहले सौ बार सोचें, जान लें इसका इस्तेमाल करना क्यों वर्जित

Garuda Purana Niyam: गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी भी मृत व्यक्ति की किसी चीज का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. खासकर मृत व्यक्ति के कपड़ों को तो भूलकर भी न इस्तेमाल करें. आइए जानें ऐसे क्यों.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana
Garuda Purana

Garuda Purana Lord Vishnu Niti in Hindi: संसार में हर कोई जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है और यही क्रम अनवरत चला आ रहा है. गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु मृत्यु और मृत्यु के बाद के बारे में गरुड़देव को विस्तारपूर्वक बताते हैं. इसी तरह एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या किसी मृत व्यक्ति के इस्तेमाल किए हुए वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, विशेषकर किसी वृत व्यक्ति के कपड़ों को पहनना चाहिए? गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है. 

क्यों न पहनें मृतक के कपड़े
मृतक की किन वस्तुओं का इस्तेमाल न करें और अगर इस्तेमाल किया गया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सबके बारे में कई मान्यताएं हैं. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक के कपड़ों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए. जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति का अपने कपड़ों के साथ खास लगाव होता है और मरने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा भौतिक संसार के मोह से बंधी होती है. अपनों के बीच और अपनी चीजों से जुड़ के रहना चाहती है. ऐसे में जब मृतक से जुड़ी वस्तु या पहने हुए कपड़े का कोई इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कि जिवात्मा को यह अच्छा न लगे और व्यक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगे. ऐसे में मृत व्यक्ति के कपड़ों को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और इन्हें दान कर देना चाहिए.

मृत व्यक्ति की ऊर्जा
गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करने से जीवात्मा व्यक्ति से आकर्षित हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति इन कपड़ों पहने को मृत व्यक्ति की ऊर्जा उसमें समाहित होने लगे. ऐसे में कपड़ा हो या हाथ की घड़ी या कोई ऐसी ही व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज, इसके दोबारा इस्तेमाल न करें और इन्हें दान कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- C Letter Name Personality: आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं C अक्षर के नाम वाले लोग, सामाजिक कार्यों में लेते हैं रुचि!

और पढ़ें- चंद्रमा पर शनि की तृतीय दृष्टि, 4 राशि वालों के लिए चुनौती भरे होंगे दिन, झेलनी पड़ सकती है धन हानि और मानसिक अशांति!

और पढ़ें- विष्णु जी से युगों की शत्रुता, फिर भी नवग्रहों में मिलता है सम्मान, असुरों के आध्यात्मिक गुरु कैसे बन गए शुक्राचार्य? जानें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !