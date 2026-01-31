Advertisement
Garuda Purana: सौभाग्य का अंत और बुद्धि का विनाश! गरुड़ पुराण के अनुसार भूलकर भी न अपनाएं ये आदतें

Garuda Purana: सौभाग्य का अंत और बुद्धि का विनाश! गरुड़ पुराण के अनुसार भूलकर भी न अपनाएं ये आदतें

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के मुताबिक, जीवन अपने कर्मों को सुधारने का एक अवसर है. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के मुताबिक जानते हैं कि आखिर किन आदतों की वजह से सौभाग्य और बुद्धि का विनाश हो जाता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:18 PM IST
Garuda Purana: सौभाग्य का अंत और बुद्धि का विनाश! गरुड़ पुराण के अनुसार भूलकर भी न अपनाएं ये आदतें

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का स्थान बेहद महत्वपूर्ण और विशेष है. इसे वेदों के बाद हिंदू धर्म का एक ऐसा स्तंभ माना जाता है, जिसमें न सिर्फ परलोक बल्कि इस लोक में सुखी रहने के सूत्र भी छिपे हैं. भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुआ यह संवाद मात्र मृत्यु के बाद की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला का मार्गदर्शक है. आमतौर पर इसे किसी की मृत्यु के पश्चात सुनाया जाता है ताकि आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, लेकिन वास्तव में इस ग्रंथ में नीति, नियम और नैतिकता की ऐसी बातें हैं जो जीवित रहते हुए व्यक्ति का भाग्य बदल सकती हैं. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के मुताबिक जानते हैं कि किन आदतों की वजह से सौभाग्य और बुद्धि का विनाश हो जाता है. 

जो बोओगे, वही काटोगे

गरुड़ पुराण का मूल सिद्धांत कर्मफल है. भगवान विष्णु के अनुसार, मनुष्य को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम न सिर्फ वर्तमान जीवन में, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी भुगतना पड़ता है. यह ग्रंथ हमें सचेत करता है कि हमारी हर क्रिया का एक फल सुनिश्चित है. जहां एक तरफ यह मृत्यु के बाद की स्थितियों का वर्णन करता है, वहीं दूसरी ओर यह धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर इंसान को मुसीबतों से सुरक्षित रखता है.

सौभाग्य और विद्या को नष्ट करने वाली आदतें

गंदगी और दरिद्रता का संबंध- देवी लक्ष्मी को चंचला कहा गया है और उन्हें स्वच्छता अत्यंत प्रिय है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति संपन्न होने के बावजूद गंदे वस्त्र पहनता है या अपने आसपास गंदगी रखता है, माता लक्ष्मी उसे त्याग देती हैं. शारीरिक और मानसिक शुचिता (सफाई) का अभाव न सिर्फ धन की हानि करता है, बल्कि समाज में व्यक्ति के मान-सम्मान को भी धूल में मिला देता है.

क्या है ज्ञान का शत्रु- विद्या और बुद्धि के संदर्भ में गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है. अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत से अर्जित की गई विद्या का अभ्यास छोड़ देता है, तो वह धीरे-धीरे उसे भूलने करने लगता है. अभ्यास की कमी इंसान से उसका ज्ञान और उसकी विशेषज्ञता छीन लेती है, जिससे वह उन्नति की दौड़ में पिछड़ जाता है.

यह भी पढ़ें: कंगाली को कोसों दूर भगा देंगे गरुड़ पुराण के ये अचूक उपाय; आज ही बदलें अपनी ये आदतें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा! 

शत्रुता और चतुरता- गरुड़ पुराण सिर्फ दया और क्षमा ही नहीं सिखाता, बल्कि यह व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है. इसमें कहा गया है कि समाज में दुष्ट और चतुर लोगों के बीच स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को भी सतर्क और कूटनीतिज्ञ होना चाहिए. अगर आप शत्रुओं की चाल को समझने और उसके अनुसार नीति बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो आपकी सज्जनता ही आपकी कमजोरी बन सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

