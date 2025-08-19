Garuda Purana: सुख-समृद्धि के साथ घर में वास करेंगी मां लक्ष्मी, आज ही गांठ बांध लें गरुड़ पुराण की ये 5 बातें
Advertisement
trendingNow12888195
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: सुख-समृद्धि के साथ घर में वास करेंगी मां लक्ष्मी, आज ही गांठ बांध लें गरुड़ पुराण की ये 5 बातें

Garuda Purana: वैसे तो सुख-समृद्धि और आर्थिक तरक्की के लिए लोग कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन अगर गरुड़ पुराण की कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है तो धन की देवी मां लक्ष्मी घर में सुख-समृद्धि लेकर वास करती हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: सुख-समृद्धि के साथ घर में वास करेंगी मां लक्ष्मी, आज ही गांठ बांध लें गरुड़ पुराण की ये 5 बातें

Garuda Purana: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे. मान्यता है कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती. वहीं, जिन घरों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां अभाव और कष्ट बढ़ जाते हैं. गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें प्रतिदिन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं. इन उपायों से न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि घर के रोग-दोष भी दूर हो जाते हैं. आइए जानते हैं सुख-समृद्धि के लिए गरुड़ पुराण की किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए. 

कुल देवी-देवता की पूजा

गरुड़ पुराण के अनुसार, प्रत्येक परिवार को अपने कुल देवी-देवताओं की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए. जहां नियमित पूजा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करतीं और घर में सुख-समृद्धि का वास बना रहता है. साथ ही आर्थिक संकट भी दूर होते हैं.

स्नान के बाद ही बनाएं भोजन

हिंदू धर्म में रसोई को अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए. सुबह स्नान करके शुद्ध अवस्था में रसोई में प्रवेश करें. भोजन पकाने से पहले रसोई और चूल्हे की पूजा करें तथा भोजन को भगवान को भोग लगाकर ही परिवार को परोसें. ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है.

यह भी पढ़ें: स्वर्ग का हर सुख भोगकर धरती पर जन्म लेते हैं ऐसे लोग, इन गुणों से होती है पहचान

नियमित करें पूजा और पाठ

घर के मंदिर में प्रतिदिन देवी-देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए. तुलसी के पौधे में भी रोज़ जल अर्पित करें, केवल रविवार को जल न चढ़ाएं. इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है.

गाय और कुत्ते को खिलाएं रोटी

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब घर में रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ-साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और परिवार पर संकट नहीं आता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

ISRO बना रहा 40 मंजिला रॉकेट, उठा ले जाएगा 'पहाड़' जितना भारी पेलोड, NASA भी सन्न!
ISRO
ISRO बना रहा 40 मंजिला रॉकेट, उठा ले जाएगा 'पहाड़' जितना भारी पेलोड, NASA भी सन्न!
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
Betting Apps
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
Asaduddin Owaisi
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
Ayushman Bharat Scheme
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
china taiwan tension
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Supreme Court
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
Aaam Aadmi Party
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
income tax
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
;