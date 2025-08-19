Garuda Purana: सुख-समृद्धि के साथ घर में वास करेंगी मां लक्ष्मी, आज ही गांठ बांध लें गरुड़ पुराण की ये 5 बातें

Garuda Purana: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे. मान्यता है कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती. वहीं, जिन घरों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां अभाव और कष्ट बढ़ जाते हैं. गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें प्रतिदिन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं. इन उपायों से न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि घर के रोग-दोष भी दूर हो जाते हैं. आइए जानते हैं सुख-समृद्धि के लिए गरुड़ पुराण की किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए.

कुल देवी-देवता की पूजा

गरुड़ पुराण के अनुसार, प्रत्येक परिवार को अपने कुल देवी-देवताओं की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए. जहां नियमित पूजा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करतीं और घर में सुख-समृद्धि का वास बना रहता है. साथ ही आर्थिक संकट भी दूर होते हैं.

स्नान के बाद ही बनाएं भोजन

हिंदू धर्म में रसोई को अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए. सुबह स्नान करके शुद्ध अवस्था में रसोई में प्रवेश करें. भोजन पकाने से पहले रसोई और चूल्हे की पूजा करें तथा भोजन को भगवान को भोग लगाकर ही परिवार को परोसें. ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है.

नियमित करें पूजा और पाठ

घर के मंदिर में प्रतिदिन देवी-देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए. तुलसी के पौधे में भी रोज़ जल अर्पित करें, केवल रविवार को जल न चढ़ाएं. इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है.

गाय और कुत्ते को खिलाएं रोटी

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब घर में रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ-साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और परिवार पर संकट नहीं आता.

