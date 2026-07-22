/सपने में बार बार दिखते हैं पितर या घर में आ रही हैं चींटियां? गरुड़ पुराण के इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

रोजमर्रा की जिंदगी में कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिन्हें हम ऐसे ही इत्तेफाक मानकर टाल देते हैं. लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि ये घटनाएं यूं ही नहीं होती हैं.
घर के छोटे-छोटे बदलाव या रात में दिखने वाले सपने हमें आने वाले वक्त की आहट देते हैं. जैसे सपने में बार-बार अपने मरे हुए पूर्वजों का दिखना या अचानक घर में चींटियों का निकल आना, ये सीधे-सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े बड़े संकेत होते हैं.
अगर सपने में आपके दादा-दादी या माता-पिता (जो अब इस दुनिया में नहीं हैं) बार-बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब वे आपको कुछ समझाना चाहते हैं.
गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर पितर सपने में शांत या हंसते हुए दिखें, तो यह बहुत शुभ बात है. इसका मतलब है कि उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और जल्द कोई अच्छी खबर मिलने वाली है.
लेकिन अगर वे रो रहे हैं, दुखी हैं या पानी मांग रहे हैं, तो समझ जाइए कि वे आपसे खुश नहीं हैं. उन्हें शांति दिलाने के लिए आपको दान-पुण्य करना चाहिए.
घर की फर्श या दीवारों पर अचानक चींटियों का ढेर दिखना भी किस्मत से जुड़ा होता है. काली और लाल चींटियों का घर में आना दो अलग-अलग बातें बताता है.
अगर घर में काली चींटियां आ रही हैं और आटा या चावल के दाने चुन रही हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया संकेत है. इससे घर में पैसा और खुशहाली आती है. वहीं अगर घर में अचानक लाल चींटियों का झुंड दिखने लगे, तो थोड़ा संभल जाइए. लाल चींटियों का आना फिजूलखर्ची, तंगी या घर में किसी बड़े झगड़े का इशारा होता है.
अगर हमारे पूर्वज दुखी रहते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे घर-परिवार की सुख-शांति पर पड़ता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, तो घर की बरकत अचानक रुक जाती है.
घर के लोगों का मूड खराब रहने लगता है और बात-बात पर क्लेश होने लगता है. अगर सपने में पितर गंदे कपड़ों में दिखें या भूखे लगें, तो यह साफ बताता है कि घर में पितृदोष लग चुका है. ऐसे में इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.
अगर आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें दिख रही हैं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है. गरुड़ पुराण में इसके बहुत आसान उपाय बताए गए हैं.
जब भी सपने में पूर्वज दिखें, तो अमावस्या के दिन किसी गरीब को खाना खिला दें या काले तिल और जल से तर्पण करें. इससे उन्हें शांति मिलती है.
रही बात लाल चींटियों की, तो उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए. उनके आगे थोड़ा सा आटा और शक्कर डाल दें, ताकि वे पेट भरकर खुद ही बाहर निकल जाएं. इन छोटे उपायों से घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं.
डिस्क्लैमर: यह लेख गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका मकसद केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियां आप तक पहुंचाना है.