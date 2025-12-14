Advertisement
Garuda Purana: इन कामों को करते ही कभी खाली नहीं होगा पर्स, पैसों की किल्लत से मिलेगा छुटकारा

Garuda Purana Purse Tips: अठारह पुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इस ग्रंथ में जीवन से मरण से जुड़े अनेक विषयों पर गहराई से बताया गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर पर्स में कुछ चीजें रखी जाएं तो आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल सकती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 14, 2025, 05:18 PM IST
Garuda Purana Money Tips: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है. यह ग्रंथ मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद की अवस्था से जुड़े गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है. इस पुराण में पाप-पुण्य, कर्म सिद्धांत, स्वर्ग-नरक, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा को लेकर विस्तार से बताया गया है. गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को मानव जीवन से संबंधित अनेक उपयोगी नीतियों का उपदेश देते हैं. इन नीतियों का उद्देश्य मनुष्य को संतुलित, धर्मपूर्ण और सफल जीवन जीने की राह दिखाना है.ऐसे में आइए जानते हैं कि किन कार्यों को करने से धन की तिजोरी कभी खाली नहीं होती, पर्स हमेशा पैसों से ठसाठस भरा रहता है.

दान-पुण्य 

गरुड़ पुराण में दान को धन वृद्धि का प्रमुख साधन बताया गया है. इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार समय-समय पर दान करते रहना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, अपनी आमदनी का एक हिस्सा दान करने से धन का प्रवाह बना रहता है. जो लोग दान से दूर रहते हैं, उन्हें अक्सर धन हानि या आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है.

धन खर्च करना भी है जरूरी

गरुड़ पुराण के अनुसार, धन का संचय जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक उसे सही स्थान पर खर्च करना भी है. सिर्फ धन जमा करके रखना उचित नहीं माना गया है. व्यक्ति को अपने और परिवार की जरुरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख-सुविधाओं पर धन खर्च करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में संतुलन और प्रगति बनी रहती है.

धोखा और छल से बनाएं दूरी

गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि धन के लिए लालच, धोखाधड़ी या चोरी करने वालों से मां लक्ष्मी दूर रहती हैं. अगर कोई चाहता है कि उसके जीवन में धन स्थिर रहे, तो उसे ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए. गलत ढंग से कमाया गया धन लंबे समय तक नहीं टिकता.

धन का घमंड न करें

धन-संपत्ति मिलने पर अहंकार करना भी गरुड़ पुराण में अच्छा नहीं बताया गया है. शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति अपने धन पर अहंकार करता है और जरूरतमंदों की उपेक्षा करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती. वहीं, जो लोग विनम्रता के साथ दूसरों की सहायता करते हैं, उनके घर में समृद्धि बनी रहती है.

ऐसे मिलेगा लक्ष्मी-विष्णु का आशीर्वाद

गरुड़ पुराण में नियमित तुलसी पूजन को अत्यंत शुभ बताया गया है. जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, वहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी का वास माना जाता है. ऐसे घरों में धन-धान्य की कमी नहीं रहती और वातावरण सकारात्मक बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

