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Hindi Newsधर्मGaruda Purana: गरुड़ पुराण से जुड़े इन नियमों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, जानें कब और क्यों पढ़ना चाहिए यह ग्रंथ

Garuda Purana: गरुड़ पुराण से जुड़े इन नियमों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, जानें कब और क्यों पढ़ना चाहिए यह ग्रंथ

Garuda Purana: अक्सर गरुड़ पुराण नाम सुनकर डरने लगते हैं. लेकिन, वास्तविकता यह है कि इसमें इंसान के कर्मों की सजा का जिक्र किया गया है. इसके अलावा इसमें आत्मा की गति का भी वर्णन किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कब और क्यों करना चाहिए और इसके पाठ से जुड़े खास नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:31 PM IST
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Garuda Purana: गरुड़ पुराण से जुड़े इन नियमों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, जानें कब और क्यों पढ़ना चाहिए यह ग्रंथ

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद के घटनाक्रमों का जिक्र है. इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवादों का उल्लेख है. इसके अलावा इसमें इंसान के कर्मों का फल और दंड का भी जिक्र किया गया है. आमतौर पर गरुड़ पुराण का पाठ तब किया जाता है, जब परिवार के किसी सदस्य का देहावसान हो जाता है. कहा जाता है कि मरणोपरांत गरुड़ पुराण का पाठ करवाने से मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए, अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण को कब पढ़ना चाहिए और इसका पाठ करना क्यों जरूरी माना गया है. 

क्यों और कब करना चाहिए गरुड़ पुराण का पाठ?

पुराणों के अनुसार, गरुड़ पुराण का पाठ तब करना या करवाना चाहिए जब परिवार के किसी सदस्य का देहावसान हो जाए. यही वजह है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शास्त्रों के जानकार गरुड़ पुराण का पाठ करवाने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार के इर्द-गिर्द ही भटकती रहती है. इसलिए जब उस आत्मा को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है, उसे सद्गति प्राप्त होती है. 

किस प्रकार करना चाहिए गरुड़ पुराण का पाठ

गरुड़ पुराण को घर में रखने और उसके पाठ को लेकर समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं. कुछ लोगों का मानना है कि घर में गरुड़ पुराण नहीं रखना चाहिए. इस संबंध में शास्त्र बताते हैं कि चूंकि गरुड़ पुराण का पाठ किसी की मृत्यु के बाद किया जाता है, इसलिए इसे घर में रखना उचित नहीं है. 

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शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ पुराण का पाठ करते वक्त कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए. गरुड़ पुराण का पाठ पूरी पवित्रता और शुद्ध मन से करना चाहिए. गरुड़ पुराण का पाठ हमेशा साफ-सफाई वाली जगह पर ही करना चाहिए. कहा जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ करने में इन बातों का ध्यान रखना बहेद जरूरी है. 

क्या है गरुड़ पुराण का महत्व

गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है. इसमें 19 हजार श्लोक हैं, जिनमें से 7 हजार श्लोक इंसान के जीवन से जुड़े हैं. इस ग्रंथ में स्वर्ग,नर्क, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है. गरुड़ पुराण का पाठ करने से ज्ञान, यज्ञ, तप, आत्मज्ञान और सदाचार को लेकर विशेष जानकारी प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: क्यों जरूरी है 13 दिनों का सूतक और पिंडदान? क्या इस दौरान परिजनों के इर्द-गिर्द ही भटकती है आत्मा

गरुड़ पुराण का पाठ करने से क्या होता है

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है. कहा जाता है कि जहां गरुड़ पुराण का पाठ होता है, वहां की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं. इतना नहीं, गरुड़ पुराण का पाठ करने से घर का वातावरण पवित्र और खुशहाल रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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