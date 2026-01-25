Advertisement
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में न सिर्फ जीवन और मृत्यु के बाद की बातों का जिक्र है, बल्कि इसमें मानव जीवन से जुड़े कई व्यवहारिक बातों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, सुबह के समय कुछ काम करने से सात पीढ़ियों तक सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:04 PM IST
Garuda Purana: सुबह उठकर कर लें ये 5 काम, सात पीढ़ियों तक बरसेगी सुख-समृद्धि

Garuda Purana: हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति को लेकर विस्तार से बताया गया है. वैष्णव संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में भगवान विष्णु ने न सिर्फ मृत्यु के बाद के रहस्यों को सुलझाया है, बल्कि मनुष्य के जीवित रहते हुए उसे सुखी और सफल बनाने के उपाय भी सुझाए हैं. मान्यता है कि हमारे सुख-दुख हमारे कर्मों का प्रतिबिंब हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ खास पुण्य कर्मों को शामिल कर ले, तो वह न सिर्फ अपने दुखों का अंत कर सकता है, बल्कि अपनी सात पीढ़ियों (पुश्तों) के लिए भी सुख-समृद्धि के द्वार खोल सकता है. आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में.

अन्नदान की महिमा

शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराना सबसे बड़ा परोपकार है. यह दान परिवार के संचित दोषों को समाप्त करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

कुलदेवता और पितरों का स्मरण

प्रत्येक परिवार की शक्ति उनके कुलदेवता या कुलदेवी में निहित होती है. उनकी नियमित पूजा-अर्चना करने से वंश की रक्षा होती है. इसके साथ ही, अपने पूर्वजों (पितरों) के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके निमित्त दान और तर्पण करना चाहिए. जिस परिवार पर पितरों और कुलदेवता का आशीर्वाद होता है, वहां कभी दरिद्रता और अकाल मृत्यु का वास नहीं होता.

भोग की परंपरा

गरुड़ पुराण हमें विनम्रता और कृतज्ञता भी सिखाता है. जो कुछ भी हमारे पास है, वह ईश्वर की ही देन है. इसलिए, घर में बने भोजन को ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाएं. सात्विक भोजन को ईश्वर को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और घर में बरकत बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार आखिर क्यों आती है 'अकाल मृत्यु'? जानें 5 पाप जो उम्र घटा देते हैं

बेजुबानों की सेवा

जीव सेवा ही शिव सेवा है. गरुड़ पुराण के अनुसार, दैनिक भोजन में से पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए के लिए निकाल देना चाहिए. इसके अलावा पक्षियों को दाना, चींटियों को शक्कर और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना. ये छोटे-छोटे कार्य व्यक्ति के कुंडली दोषों को शांत करते हैं और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं.

ध्यान और आत्म-चिंतन

मानसिक शांति और विचारों की शुद्धता के लिए नियमित ध्यान जरूरी है. खुद को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया न सिर्फ आत्मिक बल देती है, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को शांत और सुखद बनाए रखती है. इसलिए गरुड़ पुराण में इन कार्यों को करने की सलाह दी गई है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

