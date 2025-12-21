Garuda Purana: क्या आपको दिख रहे हैं ये संकेत? मृत्यु से पहले की वो 6 बातें, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. यह ग्रंथ न सिर्फ जीवन जीने के सही रास्ते को बताता है, बल्कि मृत्यु और उसके बाद आत्मा की यात्रा का भी विस्तार से वर्णन करता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता. मान्यताओं के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की अंतिम घड़ी आती है, तो उसका शरीर और आसपास का वातावरण कुछ विशेष संकेत देने लगता है. ये विशेष संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं, कि जातक अंत समय अब नजदीक आ गया है. जल्द ही उसे यमराज के घर से बुलावा आने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे 6 खास संकेतों के बारे में, जो ये दर्शाते हैं कि किसी की मृत्यु का समय नजदीक आ गया है.

स्वयं की परछाई का साथ छोड़ देना

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के करीब पहुंचने पर व्यक्ति को अपनी ही परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है. चाहे वह धूप में खड़ा हो या रोशनी में, उसे अपना अक्स नजर नहीं आता. यह इस बात का संकेत माना जाता है कि पंचतत्वों से बना शरीर अब विदा लेने वाला है.

पूर्वजों का आभास और उनका बुलाना

अंतिम समय निकट आने पर व्यक्ति को अपने मृत पूर्वज या परिवार के दिवंगत सदस्य दिखाई देने लगते हैं. जातक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पूर्वज उसे अपने पास बुला रहे हैं. यह आत्मा के इस लोक से परलोक की ओर प्रस्थान की तैयारी का लक्षण है.

यमदूतों का दिखाई देना और नकारात्मक ऊर्जा

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने यमदूत दिखाई देने लगते हैं. यमदूतों की उपस्थिति के कारण उसे अपने आसपास एक भारीपन या नकारात्मक शक्ति का एहसास होने लगता है. डर के कारण व्यक्ति कुछ बोल पाने में भी असमर्थ हो जाता है.

जीवन भर के कर्मों का साक्षात दर्शन

कहते हैं कि मृत्यु से कुछ पल पहले व्यक्ति की आंखों के सामने उसके पूरे जीवन की घटनाएं किसी फिल्म की तरह घूमने लगती हैं. उसने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं, वे सब उसे स्पष्ट याद आने लगते हैं. यह आत्म-साक्षात्कार का अंतिम क्षण होता है.

हाथों की रेखाओं का धूमिल पड़ना

हस्तरेखा शास्त्र की तरह गरुड़ पुराण भी शरीर के लक्षणों पर जोर देता है. माना जाता है कि जब मृत्यु अत्यंत निकट होती है, तो व्यक्ति की हथेली की रेखाएं अचानक हल्की या फीकी पड़ने लगती हैं. कुछ मामलों में तो रेखाएं पूरी तरह दिखना बंद हो जाती हैं.

रहस्यमयी द्वार दिखाई देना

अंतिम सांसें लेते समय व्यक्ति को एक अजीब सा द्वार, सुरंग या प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है. गरुड़ पुराण में इसे 'मृत्यु का द्वार' कहा गया है. व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह किसी अज्ञात सफर पर निकलने वाला है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)