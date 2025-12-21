Advertisement
trendingNow13048824
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: क्या आपको दिख रहे हैं ये संकेत? मृत्यु से पहले की वो 6 बातें, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता

Garuda Purana: क्या आपको दिख रहे हैं ये संकेत? मृत्यु से पहले की वो 6 बातें, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता

Garuda Purana Inauspicious Sign: गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक होता है तो उसे कुछ संकेत नजर आने लगते हैं. ऐसे में आइए, गरुड़ पुराण के मुताबिक उन 6 खास संकेतों के बारे में जानते हैं, जो मृत्यु से पूर्व नजर आने लगते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: क्या आपको दिख रहे हैं ये संकेत? मृत्यु से पहले की वो 6 बातें, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. यह ग्रंथ न सिर्फ जीवन जीने के सही रास्ते को बताता है, बल्कि मृत्यु और उसके बाद आत्मा की यात्रा का भी विस्तार से वर्णन करता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता. मान्यताओं के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की अंतिम घड़ी आती है, तो उसका शरीर और आसपास का वातावरण कुछ विशेष संकेत देने लगता है. ये विशेष संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं, कि जातक अंत समय अब नजदीक आ गया है. जल्द ही उसे यमराज के घर से बुलावा आने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे 6 खास संकेतों के बारे में, जो ये दर्शाते हैं कि किसी की मृत्यु का समय नजदीक आ गया है.

स्वयं की परछाई का साथ छोड़ देना

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के करीब पहुंचने पर व्यक्ति को अपनी ही परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है. चाहे वह धूप में खड़ा हो या रोशनी में, उसे अपना अक्स नजर नहीं आता. यह इस बात का संकेत माना जाता है कि पंचतत्वों से बना शरीर अब विदा लेने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्वजों का आभास और उनका बुलाना

अंतिम समय निकट आने पर व्यक्ति को अपने मृत पूर्वज या परिवार के दिवंगत सदस्य दिखाई देने लगते हैं. जातक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पूर्वज उसे अपने पास बुला रहे हैं. यह आत्मा के इस लोक से परलोक की ओर प्रस्थान की तैयारी का लक्षण है.

यमदूतों का दिखाई देना और नकारात्मक ऊर्जा

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने यमदूत दिखाई देने लगते हैं. यमदूतों की उपस्थिति के कारण उसे अपने आसपास एक भारीपन या नकारात्मक शक्ति का एहसास होने लगता है. डर के कारण व्यक्ति कुछ बोल पाने में भी असमर्थ हो जाता है.

यह भी पढ़ें: अंतिम संस्कार की वो 4 बड़ी गलतियां, जो आत्मा को बना देती हैं 'प्रेत'! जानें क्या है बचाव

जीवन भर के कर्मों का साक्षात दर्शन

कहते हैं कि मृत्यु से कुछ पल पहले व्यक्ति की आंखों के सामने उसके पूरे जीवन की घटनाएं किसी फिल्म की तरह घूमने लगती हैं. उसने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं, वे सब उसे स्पष्ट याद आने लगते हैं. यह आत्म-साक्षात्कार का अंतिम क्षण होता है.

हाथों की रेखाओं का धूमिल पड़ना

हस्तरेखा शास्त्र की तरह गरुड़ पुराण भी शरीर के लक्षणों पर जोर देता है. माना जाता है कि जब मृत्यु अत्यंत निकट होती है, तो व्यक्ति की हथेली की रेखाएं अचानक हल्की या फीकी पड़ने लगती हैं. कुछ मामलों में तो रेखाएं पूरी तरह दिखना बंद हो जाती हैं.

रहस्यमयी द्वार दिखाई देना

अंतिम सांसें लेते समय व्यक्ति को एक अजीब सा द्वार, सुरंग या प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है. गरुड़ पुराण में इसे 'मृत्यु का द्वार' कहा गया है. व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह किसी अज्ञात सफर पर निकलने वाला है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

अरावली के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, किसी को कोई छूट नहीं; 90% क्षेत्र संरक्षित
Aravalli
अरावली के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, किसी को कोई छूट नहीं; 90% क्षेत्र संरक्षित
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला