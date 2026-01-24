Advertisement
trendingNow13084913
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: गरुड़ पुराण के अनुसार आखिर क्यों आती है अकाल मृत्यु? जानें 5 पाप जो उम्र घटा देते हैं

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के अनुसार आखिर क्यों आती है 'अकाल मृत्यु'? जानें 5 पाप जो उम्र घटा देते हैं

Garuda Purana: गरुड़ पुराण को जीवन और मृत्यु के रहस्यों का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है. इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं कि वह अपनी आयु पूरी करेगा या समय से पहले ही काल के गाल में समा जाएगा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के अनुसार आखिर क्यों आती है 'अकाल मृत्यु'? जानें 5 पाप जो उम्र घटा देते हैं

Garuda Purana: सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है. लेकिन मृत्यु के भी दो स्वरूप बताए गए हैं- एक प्राकृतिक और दूसरी असामयिक यानी अकाल मृत्यु. अकाल मृत्यु को लेकर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर ये क्यों आती है. इस संबंध में 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है. इस पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताया गया है. इस ग्रंथ में कहा गया है कि इंसान के कर्म में यह तय करते हैं कि व्यक्ति वह अपनी आयु पूरी करेगा या उससे पहले ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी. आइए जानते हैं कि किन 5 पाप कर्मों को करने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं. 

क्या है अकाल मृत्यु?

जब कोई व्यक्ति अपनी प्राकृतिक आयु पूरी किए बिना किसी आकस्मिक कारण से प्राण त्याग देता है, तो उसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में हुई मौत अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है. इस महापुराण के मुताबिक, अत्यधिक भूख से तड़पकर मरना, किसी हिंसक जीव के हमले में जान जाना, फांसी लगाना, जहर पीना या आग की चपेट में आना, पानी में डूबने, सांप के काटने या किसी भीषण दुर्घटना का शिकार होना इत्यादि परिस्थितियों में हुई मृत्यु को अकाल मौत की श्रेणी में रखा गया है. अगर इन परिस्थितियों में से किसी एक में भी किसी मौत हुई है तो वह अकाल मृत्यु में गिना जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

अकाल मृत्यु का कारण बनने वाले महापाप

गरुड़ पुराण में उन खास कर्मों का उल्लेख है जो मनुष्य की आयु को कम कर देते हैं और उसे असमय मौत की ओर धकेलते हैं. शास्त्रों के अनुसार, विवाह के बाद अपने जीवनसाथी को धोखा देना और किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रखना घोर पाप है. ऐसे कर्म व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा कवच हट जाता है और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है. इसके साथ ही जो लोग तीर्थ स्थानों, मंदिरों या पवित्र नदियों को दूषित करते हैं या वहां कुकर्म करते हैं, उनकी आयु बहुत तेजी से घटती है. प्रकृति और देवस्थान का अपमान सीधे तौर पर यमराज के दंड को बुलावा देता है.

गरुड़ पुराण के मुताबिक, माता-पिता, गुरु और साधु-संतों का अपमान करना ब्रह्म हत्या के समान भारी पड़ता है. बुजुर्गों को सताना और निर्दोषों को तन-मन-धन से कष्ट पहुंचाने वाले लोग जल्द ही मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं. इसके अलावा जो व्यक्ति धर्म के नियमों का मजाक उड़ाते हैं और मानवता के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनका अंत अक्सर दुखद और आकस्मिक होता है.

यह भी पढ़ें: जीते जी स्वर्ग जैसा सुख दिला देंगी गरुड़ पुराण की ये बातें, हर स्त्री-पुरुष को माननी चाहिए ये 4 मर्यादाएं!

मृत्यु के बाद होती है आत्मा की दुर्गति

प्राकृतिक और अकाल मृत्यु के बाद की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर होता है. सामान्य मृत्यु होने पर आत्मा को आमतौर पर 40 दिनों के भीतर नया शरीर मिल जाता है. जबकि, असमय प्राण त्यागने वाली आत्माएं तृप्त नहीं हो पातीं. उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिसके कारण वे लंबे समय तक अंधकारमय लोकों में भटकती रहती हैं. ऐसी आत्माओं को न तो स्वर्ग मिलता है और न ही तुरंत नर्क. वे प्रेत योनि में कष्ट भोगती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर