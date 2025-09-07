Garuda Purana: पूर्वजों की आत्मा हर हाल में होगी तृप्त, जानें गरुड़ पुराण में क्या है श्राद्ध का नियम

Shradh According to Garuda Purana: पितृ पक्ष की पूरी अविधि पितरों को समर्पित होती है. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने लिए शास्त्रों में बताई गई विधि के मुताबिक, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो चुका है और यह 21 सितंबर तक चलेगा. कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. कहते हैं कि जब तक पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती, तब तक उनके वंशजों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है. गरुड़ पुराण में पितरों के निमित्त श्राद्ध के नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक पितृ पक्ष में किस प्रकार से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए.

गरुड़ पुराण में क्या है तर्पण का नियम

गरुड़ पुराण के अनुसार, तर्पण के लिए जल, दूध और तिल का होना बेहद जरूरी है. इन 3 चीजों के बिना पितरों का श्राद्ध कर्म अधूरा रह जाता है. इसलिए पितृ पक्ष में पूर्वजों का तर्पण जल में दूध और तिल मिलाकर करना चाहिए. तर्पण करते वक्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए. ऐसा इसलिए यह दिशा पितरों को समर्पित मानी गई है. इतना करने के बाद घुटने को जमीन में लगाकर जनेऊ, गमछा दाएं कंधे पर रखकर तर्पण करना चाहिए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तर्पण के लिए तर्पण के लिए स्टील, लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग निषेध है. ऐसे में आप तांबे, चांदी या पीतल के पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा श्राद्ध में हमेशा सफेध रंग के फूलों का इस्तेमाल करें. ध्यान रहे कि श्राद्ध में बेलपत्र, मातली, चंपा, नागकेसर, कनेर, कचनार और लाल रंग के फूल निषेध माने गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

श्राद्ध में भोजन से जुड़े खास नियम

गरुड़ पुराण के अुसार, पितृ पक्ष के दौरान आप जब कभी भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें तो श्राद्ध का भोजन किसी एक पत्ते पर पांच जगह निकालें. इसके बाद इसमे पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा हिस्सा कुत्ते के लिए, तीसरा हिस्सा कौए के लिए, चौथा हिस्सा देवता और पांचवां हिस्सा चींटियों के लिए निकालें. श्राद्ध का भोजन हमेशा प्रसन्न मन से कराना चाहिए. इस दौरान बिल्कुल मौन रहना चाहिए. इतना करने के बाद निमंत्रित ब्राह्मणों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें दक्षिणा देकर खुशी-खुशी विदा करें.

यह भी पढ़ें: इस एक चीज के पाठ के बिना अधूरा है पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)