Garuda Purana: पूर्वजों की आत्मा हर हाल में होगी तृप्त, जानें गरुड़ पुराण में क्या है श्राद्ध का नियम
Advertisement
trendingNow12912372
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: पूर्वजों की आत्मा हर हाल में होगी तृप्त, जानें गरुड़ पुराण में क्या है श्राद्ध का नियम

Garuda Purana Shradh Tarpan Vidhi: पितृ पक्ष में पितरों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए गरुड़ पुराण में विशेष नियम और विधियां बताई गई हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार, पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कैसे करें.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: पूर्वजों की आत्मा हर हाल में होगी तृप्त, जानें गरुड़ पुराण में क्या है श्राद्ध का नियम

Shradh According to Garuda Purana: पितृ पक्ष की पूरी अविधि पितरों को समर्पित होती है. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने लिए शास्त्रों में बताई गई विधि के मुताबिक, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो चुका है और यह 21 सितंबर तक चलेगा. कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. कहते हैं कि जब तक पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती, तब तक उनके वंशजों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है. गरुड़ पुराण में पितरों के निमित्त श्राद्ध के नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक पितृ पक्ष में किस प्रकार से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए. 

गरुड़ पुराण में क्या है तर्पण का नियम

गरुड़ पुराण के अनुसार, तर्पण के लिए जल, दूध और तिल का होना बेहद जरूरी है. इन 3 चीजों के बिना पितरों का श्राद्ध कर्म अधूरा रह जाता है. इसलिए पितृ पक्ष में पूर्वजों का तर्पण जल में दूध और तिल मिलाकर करना चाहिए. तर्पण करते वक्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए. ऐसा इसलिए यह दिशा पितरों को समर्पित मानी गई है. इतना करने के बाद घुटने को जमीन में लगाकर जनेऊ, गमछा दाएं कंधे पर रखकर तर्पण करना चाहिए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तर्पण के लिए तर्पण के लिए स्टील, लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग निषेध है. ऐसे में आप तांबे, चांदी या पीतल के पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा श्राद्ध में हमेशा सफेध रंग के फूलों का इस्तेमाल करें. ध्यान रहे कि श्राद्ध में बेलपत्र, मातली, चंपा, नागकेसर, कनेर, कचनार और लाल रंग के फूल निषेध माने गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्राद्ध में भोजन से जुड़े खास नियम

गरुड़ पुराण के अुसार, पितृ पक्ष के दौरान आप जब कभी भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें तो श्राद्ध का भोजन किसी एक पत्ते पर पांच जगह निकालें. इसके बाद इसमे पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा हिस्सा कुत्ते के लिए, तीसरा हिस्सा कौए के लिए, चौथा हिस्सा देवता और पांचवां हिस्सा चींटियों के लिए निकालें. श्राद्ध का भोजन हमेशा प्रसन्न मन से कराना चाहिए. इस दौरान बिल्कुल मौन रहना चाहिए. इतना करने के बाद निमंत्रित ब्राह्मणों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें दक्षिणा देकर खुशी-खुशी विदा करें.

यह भी पढ़ें: इस एक चीज के पाठ के बिना अधूरा है पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
;