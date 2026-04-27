Garuda Purana: पितृ पक्ष में मृत्यु होना शुभ या कोई अशुभ संकेत? जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण

Garuda Purana About Death: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का समय विशेष तौर पर पूर्वजों को समर्पित होता है. यह वह पवित्र समय होता है जब लोग अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं. पौराणिक मान्यता है कि इस दौरान पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं. यही वजह है कि पितृ पक्ष के दौरान लोग खान-पान से लेकर रहन-सहन तक में खास नियमों का पालन करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृ पक्ष में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो यह किस बात का संकेत हो सकता है, शुभ या अशुभ? इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है. आइए, जानते हैं कि पितृ पक्ष में किसी की मृत्यु होना किस बात का संकेत हो सकता है.

पितृ पक्ष में मृत्यु होना सौभाग्य या दुर्भाग्य?

वैसे तो पितृ पक्ष में मांगलिक कार्यों (जैसे विवाह या मुंडन) की मनाही होती है, लेकिन मृत्यु के संदर्भ में इस काल को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृलोक और अन्य उच्च लोकों के द्वार खुले रहते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में प्राण त्यागने वाली आत्माओं को सीधे उच्च लोकों में स्थान मिलता है और उन्हें भटकना नहीं पड़ता. शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं. उन्हें 'पितृ देव' की श्रेणी में स्थान मिलता है और उनकी आत्मा को जल्द ही मोक्ष प्राप्त होने की संभावना रहती है. इस समय दिवंगत पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं.

पितृ पक्ष में मृत्यु का शुभ फल किसे मिलता है

गरुड़ पुराण के अनुसार, पितृ पक्ष में मृत्यु का शुभ फल सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी मृत्यु प्राकृतिक होती है. अगर, किसी की अकाल मृत्यु (दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक हुई अनहोनी) इस दौरान होती है, तो उसे शुभ नहीं माना जाता. अकाल मृत्यु की स्थिति में आत्मा के अशांत रहने की आशंका बनी रहती है, जिससे परिवार पर पितृ दोष का प्रभाव पड़ सकता है.

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क्या हैं पितृ पक्ष में अंतिम संस्कार के नियम

पितृ पक्ष में होने वाली मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि मृत्यु किस प्रकार हुई है. अगर मृत्यु प्राकृतिक है, तो दाह-संस्कार और अंतिम विदाई के नियम सामान्य दिनों की तरह ही रहते हैं. इसमें किसी विशेष बदलाव की जरूरत नहीं होती. वहीं, अगर मृत्यु अकाल या असामयिक है, तो शास्त्रों के अनुसार घर पर सामान्य श्राद्ध या पिंडदान वर्जित माना जाता है. ऐसी स्थिति में गरुड़ पुराण में आत्मा की शांति के लिए विशेष विधान किए जाते हैं.

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अकाल मृत्यु वालों का कहां करें पिंडदान

शास्त्रों के अनुसार, अकाल मृत्यु होने पर या आत्मा की पूर्ण मुक्ति के लिए बिहार के गया जी जाकर पिंडदान करना श्रेष्ठ माना गया है. विष्णुपद मंदिर में पूजन और फल्गु नदी के तट पर किया गया तर्पण व श्राद्ध ऐसी आत्माओं को कष्टों से मुक्ति दिलाकर शांति प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)