Garuda Purana: मृतक की इन 3 चीजों को भूलकर भी ना लगाएं हाथ, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी झेलेगी पितृ दोष का दंश

Garuda Purana: सभी 18 पुराणों में गरुड़ पुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है. इस पुराण में जन्म-मरण और उसके बाद मिलने वाले जीवन का जिक्र है. अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो घर वाले भी मृतक की कुछ चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने वाले व्यक्ति की कुछ चीजों को भूलकर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है. आइए जानते हैं कि मृतक के किन चीजों को भूलकर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए. दरअसल, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो कोई मृतक के इन चीजों को हाथ लगाता है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पितृ दोष का सामना करना पड़ता है.

मृतक के कपड़े

गरुड़ पुराण के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से गहरा लगाव होता है. मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सांसारिक मोह त्यागना आसान नहीं होता. ऐसे में यदि कोई मृतक के कपड़े पहनता है, तो माना जाता है कि उसकी आत्मा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है. यही कारण है कि मृत्यु के बाद मृतक के वस्त्रों को दान कर दिया जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसा करने से मृतक को शांति मिलती है. साथ ही परिवार पर पितृ दोष का प्रभाव नहीं पड़ता.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक के आभूषण

कपड़ों की तरह गहनों से भी इंसान का विशेष लगाव जुड़ा होता है. यही वजह है कि मृतक के आभूषणों का सीधा उपयोग करना उचित नहीं माना गया है. गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि ऐसा करने से आत्मा का संबंध जीवित व्यक्ति से जुड़ सकता है. हालांकि, यदि आभूषण मृतक ने जीवनकाल में अपनी इच्छा से उपहार के रूप में दिए हों, तो उन्हें पहनने में आपत्ति नहीं है. बेहतर होगा कि पुराने गहनों को गलाकर नए आभूषण बनवा लिए जाएं. लेकिन, जिन गहनों से मृतक का गहरा लगाव रहा हो, उन्हें पहनने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: रोज दिख रही हैं ये 3 चीजें तो समझिए मां लक्ष्मी हैं मेहरबान, जल्द मिलेगा धन का खजाना

मृतक घड़ी की घड़ी

समय का प्रतीक मानी जाने वाली घड़ी भी मृतक की ऊर्जा को अपने साथ संजोए रहती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी दिवंगत व्यक्ति की घड़ी पहनने से पितृ दोष का प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए मृतक की घड़ी को प्रयोग करने के बजाय दान कर देना ही उचित माना गया है. ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर पितृ दोष का प्रभाव नहीं होता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)