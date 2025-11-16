Garuda Purana: ये 4 गलतियां बना देती हैं व्यक्ति को निर्धन, समय रहते बदलें अपनी आदतें

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें जीवन को सही दिशा देने वाले अनेक उपदेश मिलते हैं. इसमें बताया गया है कि कुछ आदतें व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और धीरे-धीरे उसे सम्पन्नता से दूर ले जाती हैं. यदि इन दुर्गुणों का समय रहते त्याग न किया जाए, तो व्यक्ति धन, सम्मान और सुख सब कुछ गंवा सकता है. आइए, गरुड़ पुराण के अनुसार, जानते वो आदतें जिन्हें गरुड़ पुराण में छोड़ देने की सलाह दी गई है.

घमंड

गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को अपने धन, स्वास्थ्य, संतान, शक्ति या बुद्धि-किसी भी गुण का घमंड नहीं करना चाहिए. अहंकार बुद्धि को कमजोर करता है और ऐसा व्यक्ति सही-गलत का भेद भी भूल जाता है. घमंडी व्यक्ति धीरे-धीरे समाज से दूर होने लगता है और अंत में अकेला व निर्धन हो सकता है. इसलिए विनम्रता ही सफलता का मार्ग माना गया है.

लालच

लालच जीवन की सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है. लोलुप व्यक्ति मेहनत के बजाय गलत मार्ग अपनाने की कोशिश करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे न तो सफलता मिलती है और न ही सच्चा सुख. गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि लालच इंसान को भीतर से खोखला कर देता है और अंततः उसे निर्धन बना देता है. इसलिए संतोष को जीवन का वास्तविक धन बताया गया है.

असहायों का शोषण

गरीब, असहाय या मजदूर वर्ग का शोषण करना बहुत बड़ा पाप माना गया है. ऐसे लोगों का हक छीनने वाले व्यक्तियों से मां लक्ष्मी शीघ्र ही नाराज हो जाती हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जरूरतमंदों का तिरस्कार करता है या उनके साथ अन्याय करता है, वह धीरे-धीरे धन और सम्मान दोनों खो देता है. इसलिए हमेशा दया, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ माना गया है.

गंदे वस्त्र और अस्वच्छता

कुछ लोगों में यह आदत होती है कि वे रोजाना स्नान नहीं करते, कपड़े साफ नहीं रखते या नाखूनों की सफाई पर ध्यान नहीं देते. गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसी अस्वच्छ आदतों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है. स्वच्छता न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का भी माध्यम मानी गई है.

