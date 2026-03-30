Garuda Purana: अनजाने में की गई ये 5 गलतियां ले जाएंगी नरक के द्वार, माहापाप माने गए हैं ये काम

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है. कई लोग अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, जो उन्हें पाप का भागी बनाता है. ऐसे में आइए, गरुड़ पुराण के अनुसार, जानते हैं 5 ऐसे कर्मों के बारे में जो महापाप की श्रेणी में आते हैं और इन कामों को करने वालों को कौन सी सजा मिलती है.
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Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इस महापुराण में जीवन जीने की कला और मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि इंसान का अगला जन्म और परलोक की गति उसके वर्तमान के कर्म पर निर्भर करती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ ऐसे महापाप हैं जिन्हें करने वाला व्यक्ति जीवित रहते हुए चाहे कितना भी धन कमा ले लेकिन मृत्यु के बाद उसे भयानक नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन कामों के बारे में, जिन्हें करने से बचना चाहिए.
गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसका विनाश निश्चित है. खासतौर पर किसी गर्भवती महिला को प्रताड़ित करना या उसकी हत्या करना सबसे घोर पाप माना गया है. इतिहास गवाह है कि द्रौपदी के अपमान ने ही कौरवों के समूल नाश की नींव रखी थी. महिलाओं का सम्मान करना ही स्वर्ग का द्वार खोलता है.
गरुड़ पुराण के मुताबिक, किसी बेगुनाह की जान लेना, भ्रूण हत्या करना या नवजात शिशु को नुकसान पहुंचाना अक्षम्य अपराध है. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसे कर्म करने वालों को यमलोक में भयानक दंड दिया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को लंबे समय तक शांति नहीं मिलती.
गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग पवित्र ग्रंथों, वेदों, पुराणों या धार्मिक स्थलों का अपमान करते हैं, उन्हें कभी सुख नसीब नहीं होता. ईश्वर में अविश्वास रखना अलग बात है, लेकिन धर्म का मजाक उड़ाना या दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाना नरक की ओर ले जाने वाला काम है. भगवान विष्णु कहते हैं कि धोखा देने वाले और अपशब्द बोलने वाले लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं.
अगर आप सक्षम हैं, फिर भी किसी भूखे या गरीब की मदद नहीं करते, तो यह भी एक प्रकार का पाप है. किसी का रोजगार छीनना, किसी गरीब की जमीन हड़पना या मेहनतकश की मजदूरी रोकना भगवान विष्णु को पसंद नहीं है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, ऐसे लोगों का संचित धन भी उन्हें नरक के दंड से नहीं बचा पाता.
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अपनी सुख-सुविधा या स्वाद के लिए बेजुबान पशुओं की बलि देना, हरे-भरे पेड़ों को काटना या खड़ी फसल को बर्बाद करना प्रकृति के विरुद्ध अपराध है. साथ ही, घर आए अतिथि का निरादर करना भी आपको पाप का भागी बनाता है. अतिथि को देवतुल्य माना गया है और उनका अपमान सीधे ईश्वर का अपमान है. इसलिए ऐसे काम करने से बचना चाहिए.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)