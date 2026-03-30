Advertisement
trendingNow13159243
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: अनजाने में की गई ये 5 गलतियां ले जाएंगी नरक के द्वार, माहापाप माने गए हैं ये काम

Garuda Purana: अनजाने में की गई ये 5 गलतियां ले जाएंगी नरक के द्वार, माहापाप माने गए हैं ये काम

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है. कई लोग अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, जो उन्हें पाप का भागी बनाता है. ऐसे में आइए, गरुड़ पुराण के अनुसार, जानते हैं 5 ऐसे कर्मों के बारे में जो महापाप की श्रेणी में आते हैं और इन कामों को करने वालों को कौन सी सजा मिलती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: अनजाने में की गई ये 5 गलतियां ले जाएंगी नरक के द्वार, माहापाप माने गए हैं ये काम

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इस महापुराण में जीवन जीने की कला और मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि इंसान का अगला जन्म और परलोक की गति उसके वर्तमान के कर्म पर निर्भर करती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ ऐसे महापाप हैं जिन्हें करने वाला व्यक्ति जीवित रहते हुए चाहे कितना भी धन कमा ले लेकिन मृत्यु के बाद उसे भयानक नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन कामों के बारे में, जिन्हें करने से बचना चाहिए.

महिला का अपमान और शोषण

गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसका विनाश निश्चित है. खासतौर पर किसी गर्भवती महिला को प्रताड़ित करना या उसकी हत्या करना सबसे घोर पाप माना गया है. इतिहास गवाह है कि द्रौपदी के अपमान ने ही कौरवों के समूल नाश की नींव रखी थी. महिलाओं का सम्मान करना ही स्वर्ग का द्वार खोलता है.

निर्दोषों और भ्रूण की हत्या

गरुड़ पुराण के मुताबिक, किसी बेगुनाह की जान लेना, भ्रूण हत्या करना या नवजात शिशु को नुकसान पहुंचाना अक्षम्य अपराध है. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसे कर्म करने वालों को यमलोक में भयानक दंड दिया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को लंबे समय तक शांति नहीं मिलती.

Add Zee News as a Preferred Source

धर्मशास्त्रों का अपमान

गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग पवित्र ग्रंथों, वेदों, पुराणों या धार्मिक स्थलों का अपमान करते हैं, उन्हें कभी सुख नसीब नहीं होता. ईश्वर में अविश्वास रखना अलग बात है, लेकिन धर्म का मजाक उड़ाना या दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाना नरक की ओर ले जाने वाला काम है. भगवान विष्णु कहते हैं कि धोखा देने वाले और अपशब्द बोलने वाले लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं.

असहायों की मदद न करना और उनका हक मारना

अगर आप सक्षम हैं, फिर भी किसी भूखे या गरीब की मदद नहीं करते, तो यह भी एक प्रकार का पाप है. किसी का रोजगार छीनना, किसी गरीब की जमीन हड़पना या मेहनतकश की मजदूरी रोकना भगवान विष्णु को पसंद नहीं है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, ऐसे लोगों का संचित धन भी उन्हें नरक के दंड से नहीं बचा पाता.

यह भी पढ़ें: घर की सुख-शांति छीन लेती हैं ये 4 गलतियां, मां लक्ष्मी नाराज होकर छोड़ देती हैं घर

प्रकृति और बेजुबानों पर अत्याचार

अपनी सुख-सुविधा या स्वाद के लिए बेजुबान पशुओं की बलि देना, हरे-भरे पेड़ों को काटना या खड़ी फसल को बर्बाद करना प्रकृति के विरुद्ध अपराध है. साथ ही, घर आए अतिथि का निरादर करना भी आपको पाप का भागी बनाता है. अतिथि को देवतुल्य माना गया है और उनका अपमान सीधे ईश्वर का अपमान है. इसलिए ऐसे काम करने से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह
amit shah
भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर हाथों में हथियार थमाए गए; लोकसभा में बोले अमित शाह
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
Jammu and Kashmir weather update
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज