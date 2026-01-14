Garuda Purana: मृत्यु के समय में पास हों ये 4 चीजें, तो यमराज के दूत भी टेक देते हैं घुटने!

Garuda Purana: हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों का उल्लेख मिलता है. यह ग्रंथ बताता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके परलोक की यात्रा तय करते हैं. अक्सर कहा जाता है कि इंसान को अपने पापों का फल इसी जन्म में या मृत्यु के पश्चात भोगना ही पड़ता है. हालांकि, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी पवित्र वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, जो यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के समीप हों, तो यमराज के दंड का भय कम हो जाता है. साथ ही, मृत्यु के बाद आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है. ऐसे में चलिए जानते हैं उन 4 चीजों के बारे में.

गंगाजल

सनातन धर्म में गंगा को सिर्फ नदी नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, गंगाजल कभी अशुद्ध नहीं होता. मान्यता है कि यदि प्राण त्यागने से पूर्व व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए, तो उसकी देह और आत्मा पवित्र हो जाती है. ऐसा करने से जातक के अनजाने में किए गए पापों का प्रभाव कम होता है और उसे यमलोक की कठिन यातनाओं से सुरक्षा मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी

तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसमें सात्विक ऊर्जा का वास होता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखने या उसके सिरहाने तुलसी का पौधा रखने से प्राण त्यागने की प्रक्रिया आसान हो जाती है. कहा जाता है कि जिस स्थान पर तुलसी मौजूद होती है, वहां यमदूतों का भय नहीं रहता और आत्मा को शांति मिलती है.

श्रीमद्भगवद्गीता

जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हों, तो उसके समीप पवित्र ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है. पवित्र श्लोकों की ध्वनि जातक के मन से मोह-माया और मृत्यु के भय को कम करती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, अंत समय में ज्ञान और भक्ति के वचनों को सुनने से आत्मा निर्मल हो जाती है और उसे यमराज के कड़े दंड से मुक्ति मिलकर ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है.

यह भी पढ़ें: कंगाली को न्योता देती हैं आपकी ये छोटी गलतियां, गरुड़ पुराण के अनुसार तुरंत करें इनका त्याग

परमात्मा का नाम स्मरण

मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना जिस विचार में होती है, उसी के अनुसार उसकी अगली गति तय होती है. अगर कोई व्यक्ति अंतिम क्षणों में अपने इष्ट देव या ईश्वर का नाम लेता है, तो उसके जीवन भर के कष्ट मिट जाते हैं. स्वयं प्रभु का नाम ही समस्त पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है. अगर व्यक्ति स्वयं नाम लेने की स्थिति में न हो, तो परिजनों को उसके कान में प्रभु का नाम या मंत्र जाप करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)