Garuda Purana: मरने से पहले जो लोग कर लेते हैं ये 5 काम, उनकी आत्मा सीधे पहुंचती है बैकुंठ धाम

Garuda Purana About Vaikuntha: मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता. जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन इस संसार को छोड़ देता है और अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का अनुभव करता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा एक ऐसे लोक से गुजरती है जहां उसके पाप-पुण्य का लेखा-जोखा होता है. इसी के अनुसार उसे स्वर्ग, नरक या बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है. विशेष रूप से, ग्रंथ में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें मृत्यु के समय अपनाने से आत्मा सीधे श्रीहरि के बैकुंठ धाम जाती है. आइए जानते हैं बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए मरने से पहले कौन से 5 काम कर लेना चाहिए.

मृत्यु के समय करने योग्य उपाय

गंगाजल का महत्व- गंगाजल को मोक्ष प्रदान करने वाला और पाप नाशक माना गया है. अगर किसी व्यक्ति के अंतिम समय में उसके मुंह में गंगाजल डाला जाए, तो उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण होती है और भगवान उसके पाप क्षमा कर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवद गीता का श्रवण- गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु शैय्या पर व्यक्ति को श्रीमद भगवद गीता का पाठ सुनाना अत्यंत शुभ होता है. इससे प्राण त्याग सहज हो जाता है और यमदूत उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं देते.

तुलसी का महत्व- तुलसी को पवित्र और श्रीहरि की प्रिय मानी जाती है. अगर अंतिम समय में किसी व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्ता रखा जाए, तो उसे प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता और आत्मा को भगवान के धाम में स्थान मिलता है.

भगवान का नाम स्मरण- मृत्यु के समय श्रीहरि के नाम का जाप करने से जीवन भर की भूलें क्षमा हो जाती हैं. मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को यमराज की सजा नहीं मिलती और उसकी आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है.

यह भी पढ़ें: घर में कलह-क्लेश की वजह हैं ये 3 आदतें, ऐसे घरों में कभी नहीं होता मां लक्ष्मी का प्रवेश

अंतिम समय के विशेष उपाय

मृत्यु निकट होने पर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए. व्यक्ति को गंगाजल स्नान कराकर उसके मुख में गंगाजल डाला जाए. आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए धूप, दीप और अगरबत्ती जलानी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)