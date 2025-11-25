Advertisement
trendingNow13017392
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: किचन में भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना नाराज हो सकती हैं महालक्ष्मी

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ आसान नियम न सिर्फ घरेलू ऊर्जा को संतुलित करते हैं, बल्कि घर में स्वास्थ्य, धन और सुख भी बनाए रखते हैं. यदि रसोई में अनुशासन और स्वच्छता के साथ इन नियमों का पालन किया जाए, तो मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: किचन में भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना नाराज हो सकती हैं महालक्ष्मी

Garuda Purana: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन और घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे. इसी कारण लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उनके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो. मान्यता है कि जहां मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, वहां खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा और धन की कमी कभी नहीं होती. लेकिन सिर्फ पूजा-पाठ करने से ही मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होतीं, बल्कि जीवनशैली, स्वच्छता और आदतों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. विशेष रूप से रसोईघर, जिसे घर का दूसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है. गरुड़ पुराण के अनुसार रसोई में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों की कृपा प्राप्त होती है और घर में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास बना रहता है.

रसोई हमेशा साफ-सुथरी हो

गरुड़ पुराण के अनुसार गंदी रसोई में देवी-देवताओं की कृपा नहीं रहती. विशेष रूप से जब भोजन बनाया जा रहा हो, उस समय रसोई स्वच्छ और व्यवस्थित होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

भोजन से पहले दीपक जलाना शुभ

रसोई में खाना बनाने से पहले घी या तेल का दीप जलाना शुभ माना गया है. यह न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि मां लक्ष्मी को भी प्रिय होता है.

अग्नि और भगवान को अर्पित करें पहला ग्रास

खाना तैयार होने के बाद सबसे पहले चूल्हे की अग्नि को और फिर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है. इसके बाद भोजन परिवार को परोसा जाना चाहिए.

बिना स्नान किए न बनाएं भोजन

शास्त्रों में बिना स्नान किए भोजन बनाने को अशुभ बताया गया है. कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: जन्म से भाग्यशाली होते हैं ये लोग, पूर्व जन्म के पुण्य से पाते हैं वैभव और सम्मान

रसोई में रखें मां अन्नपूर्णा की तस्वीर

रसोई में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करने से अन्न की कमी नहीं होती. रोजाना दीपक और धूप दिखाना शुभफलदायी माना गया है.

रात में रसोई गंदी न छोड़ें

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रात में जूठे बर्तन छोड़कर सोना आर्थिक नुकसान का कारण बनता है. इसलिए सोने से पहले रसोई पूरी तरह साफ करनी चाहिए.

भोजन प्रेम और शांति से तैयार करें

खाना बनाने वाले व्यक्ति का मन शांत, संतुलित और प्रसन्न होना चाहिए. गुस्से या चिड़चिड़े मन से पकाया भोजन न स्वादिष्ट होता है और न ही सकारात्मक ऊर्जा देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
LIVE | Ram Mandir Flag Hoisting: पीएम मोदी रोड शो के बाद पहुंचे सप्तमंदिर, राम मंदिर पर फहराएंगे भगवा ध्वज, जानें पल-पल की अपडेट
#RamMandir
LIVE | Ram Mandir Flag Hoisting: पीएम मोदी रोड शो के बाद पहुंचे सप्तमंदिर, राम मंदिर पर फहराएंगे भगवा ध्वज, जानें पल-पल की अपडेट
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
Sir
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
Babri Masjid
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'