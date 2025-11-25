Garuda Purana: किचन में भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना नाराज हो सकती हैं महालक्ष्मी

Garuda Purana: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन और घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे. इसी कारण लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उनके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो. मान्यता है कि जहां मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, वहां खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा और धन की कमी कभी नहीं होती. लेकिन सिर्फ पूजा-पाठ करने से ही मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होतीं, बल्कि जीवनशैली, स्वच्छता और आदतों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. विशेष रूप से रसोईघर, जिसे घर का दूसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है. गरुड़ पुराण के अनुसार रसोई में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों की कृपा प्राप्त होती है और घर में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास बना रहता है.

रसोई हमेशा साफ-सुथरी हो

गरुड़ पुराण के अनुसार गंदी रसोई में देवी-देवताओं की कृपा नहीं रहती. विशेष रूप से जब भोजन बनाया जा रहा हो, उस समय रसोई स्वच्छ और व्यवस्थित होनी चाहिए.

भोजन से पहले दीपक जलाना शुभ

रसोई में खाना बनाने से पहले घी या तेल का दीप जलाना शुभ माना गया है. यह न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि मां लक्ष्मी को भी प्रिय होता है.

अग्नि और भगवान को अर्पित करें पहला ग्रास

खाना तैयार होने के बाद सबसे पहले चूल्हे की अग्नि को और फिर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है. इसके बाद भोजन परिवार को परोसा जाना चाहिए.

बिना स्नान किए न बनाएं भोजन

शास्त्रों में बिना स्नान किए भोजन बनाने को अशुभ बताया गया है. कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है.

रसोई में रखें मां अन्नपूर्णा की तस्वीर

रसोई में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करने से अन्न की कमी नहीं होती. रोजाना दीपक और धूप दिखाना शुभफलदायी माना गया है.

रात में रसोई गंदी न छोड़ें

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रात में जूठे बर्तन छोड़कर सोना आर्थिक नुकसान का कारण बनता है. इसलिए सोने से पहले रसोई पूरी तरह साफ करनी चाहिए.

भोजन प्रेम और शांति से तैयार करें

खाना बनाने वाले व्यक्ति का मन शांत, संतुलित और प्रसन्न होना चाहिए. गुस्से या चिड़चिड़े मन से पकाया भोजन न स्वादिष्ट होता है और न ही सकारात्मक ऊर्जा देता है.

