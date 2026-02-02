Garuda Purana: सावधान! दूसरों की निंदा करना पड़ सकता है भारी, यमराज के दरबार में मिलती है ऐसी रूह कंपा देने वाली सजा

Garuda Purana: संत कबीर दास जी ने कहा था, 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय, जिसका अर्थ है कि निंदा करने वाला बिना साबुन-पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, उसका अपना भविष्य कितना अंधकारमय हो जाता है? गरुड़ पुराण में निंदा करने वाले और इसे चुपचाप सुनने वाले, दोनों को ही पाप का भागीदार माना गया है. कई बार लोग जब दूसरों की निंदा करते हैं कि किसी बात की परवाह नहीं करते, लेकिन इसे पाप कर्म की श्रेणी में रखा गया है. साथ ही गरुड़ पुराण में इसको लेकर कहा गया है कि ऐसा करने वालों को यमराज के दरवाजे पर भयानक सजा मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दूसरों की निंदा करने वालों के लिए गरुड़ पुराण में कौन सी सजा का जिक्र किया गया है.

वाणी का पाप और नर्क का विधान

गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी की पीठ पीछे बुराई करना या उसे अपमानित करना मन और वचन के पापों की श्रेणी में आता है. इसे एक गंभीर अधर्म माना गया है. शास्त्रों में इसका प्रमाण भी उपलब्ध है. गरुड़ पुराण के पूर्व खंड (अध्याय 41) में उल्लेख है-

“यो निन्दति परं नित्यं स्वयमेव गुणं वदेत्, नरकं स विशेषेण याति कालमकारयन्” इसका अर्थ है- जो व्यक्ति निरंतर दूसरों की कमियां निकालता है और खुद को महान या गुणवान सिद्ध करने की चेष्टा करता है, वह घोर पाप का भागी बनता है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, ऐसे व्यक्तियों के लिए मृत्यु के बाद यमलोक में कठोर दंड दिया जाता है. कहा जाता है कि दूसरों की निंदा करने वालों की जीभ काट दी जाती है और उन्हें दहकती हुई लोहे की छड़ों से प्रताड़ित किया जाता है.

अगले जन्म और वर्तमान जीवन पर प्रभाव

गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि अगले जन्म के बारे में भी सचेत करता है. जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में लिप्त रहता है, वह अगले जन्म में मानसिक व्याधियों, एकाकीपन और सामाजिक बहिष्कार का सामना करता है. ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ओजहीन और तेजहीन हो जाता है. उसकी सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और धन की देवी लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं.

संतों ने इसे कहा पापों का बोझ

ब्रह्मऋषि योगीसम्राट श्री देवराहा बाबा के प्रिय शिष्य ब्रह्मऋषि देवदास जी महाराज ने निंदा के परिणामों को अत्यंत कड़े शब्दों में समझाया है. उन्होंने कहा है कि किसी की निंदा करने का अर्थ है उस व्यक्ति के मानसिक मल का पान करना." वे कहते हैं कि जब आप किसी की बुराई करते हैं, तो आप अनजाने में उस व्यक्ति के अवगुणों और उसके द्वारा किए गए पापों को अपने हिस्से में ले लेते हैं. शास्त्रों के अनुसार, निंदा समस्त पापों की जड़ है और यह व्यक्ति के हृदय में कांटे की तरह चुभती है.

