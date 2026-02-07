Garuda Purana: कौन से कर्म मनुष्य को बनाते हैं 'पाप का भागी', इन गलतियों से मिलेगी नर्क की यातनाएं

Garuda Purana: सनातन धर्म के अनुसार, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों की स्याही से लिखा जाता है. गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों का फल इसी जन्म में और मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है. आइए जानते हैं कि किन कर्मों से नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ सकती है.
Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इस महापुराण में मृत्यु और जीवन से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया गया है. इसके साथ ही इस महापुराण में सुखमय जीवन जीने के रहस्यों के बारे में भी बताया गया है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति इस पुराण की बातों को अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन हमेशा खुशहाल और सुख-समृद्धि से भरा होता है. इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इंसान की किन गलतियों से उसे नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. गरुड़ पुराण कहता है कि ये गलतियों किसी इंसान को नर्क में ढकेल देती हैं. आइए जानते हैं कि किन गलतियों से नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ सकती है.
आत्मा को दूषित करने वाला काम
महिला के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति की नींव है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म या उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, वे घोर नर्क के अधिकारी होते हैं. जबकि, गर्भपात जैसा अपराध करने वाले या अप्राकृतिक संबंधों में लिप्त रहने वाले लोगों को मृत्यु के बाद मलमूत्र से भरे हुए कुएं जैसी नारकीय यातनाएं दी जाती हैं. इतना ही नहीं, मान्यता है कि ऐसे लोगों का अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है, जहां वे फिर अपमान झेलते हैं.
निर्दोषों को सताना
सृष्टि के हर जीव में ईश्वर का अंश होता है. गरुड़ पुराण में निर्दोष पशु-पक्षियों की हत्या करने या उन्हें अपने स्वार्थ (भोजन या मनोरंजन) के लिए प्रताड़ित करने वालों को महापापी की श्रेणी में रखा गया है. शास्त्रों के अनुसार, जीवों की हाय लेने वाले व्यक्ति का अगला जन्म चांडाल योनि में होता है. ऐसे लोगों का वर्तमान जीवन भी कभी सुखद और शांतिपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि हिंसा की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें हर पल घेरे रहती है.
छल-कपट और अनैतिक धन
दूसरों का हक मारकर, लूटपाट करके या धोखे से धन इकट्ठा करना व्यक्ति को विनाश को द्वार पर खड़ा कर देता है. यमराज के दूत ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद कठोर दंड देते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले लोग अगले जन्मों में सियार, गिद्ध, सांप या गधे के रूप में पैदा होते हैं. वर्तमान जीवन में भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है और बीमारी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में नष्ट हो जाता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)