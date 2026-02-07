Advertisement
trendingNow13101497
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: कौन से कर्म मनुष्य को बनाते हैं पाप का भागी, इन गलतियों से मिलेगी नर्क की यातनाएं

Garuda Purana: कौन से कर्म मनुष्य को बनाते हैं 'पाप का भागी', इन गलतियों से मिलेगी नर्क की यातनाएं

Garuda Purana: सनातन धर्म के अनुसार, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों की स्याही से लिखा जाता है. गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों का फल इसी जन्म में और मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है. आइए जानते हैं कि किन कर्मों से नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ सकती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: कौन से कर्म मनुष्य को बनाते हैं 'पाप का भागी', इन गलतियों से मिलेगी नर्क की यातनाएं

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इस महापुराण में मृत्यु और जीवन से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया गया है. इसके साथ ही इस महापुराण में सुखमय जीवन जीने के रहस्यों के बारे में भी बताया गया है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति इस पुराण की बातों को अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन हमेशा खुशहाल और सुख-समृद्धि से भरा होता है. इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इंसान की किन गलतियों से उसे नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. गरुड़ पुराण कहता है कि ये गलतियों किसी इंसान को नर्क में ढकेल देती हैं. आइए जानते हैं कि किन गलतियों से नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ सकती है. 

आत्मा को दूषित करने वाला काम

महिला के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति की नींव है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म या उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, वे घोर नर्क के अधिकारी होते हैं. जबकि, गर्भपात जैसा अपराध करने वाले या अप्राकृतिक संबंधों में लिप्त रहने वाले लोगों को मृत्यु के बाद मलमूत्र से भरे हुए कुएं जैसी नारकीय यातनाएं दी जाती हैं. इतना ही नहीं, मान्यता है कि ऐसे लोगों का अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है, जहां वे फिर अपमान झेलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

निर्दोषों को सताना

सृष्टि के हर जीव में ईश्वर का अंश होता है. गरुड़ पुराण में निर्दोष पशु-पक्षियों की हत्या करने या उन्हें अपने स्वार्थ (भोजन या मनोरंजन) के लिए प्रताड़ित करने वालों को महापापी की श्रेणी में रखा गया है. शास्त्रों के अनुसार, जीवों की हाय लेने वाले व्यक्ति का अगला जन्म चांडाल योनि में होता है. ऐसे लोगों का वर्तमान जीवन भी कभी सुखद और शांतिपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि हिंसा की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें हर पल घेरे रहती है.

छल-कपट और अनैतिक धन

दूसरों का हक मारकर, लूटपाट करके या धोखे से धन इकट्ठा करना व्यक्ति को विनाश को द्वार पर खड़ा कर देता है. यमराज के दूत ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद कठोर दंड देते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले लोग अगले जन्मों में सियार, गिद्ध, सांप या गधे के रूप में पैदा होते हैं. वर्तमान जीवन में भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है और बीमारी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में नष्ट हो जाता है.

यह भी पढ़ें: सौभाग्य का अंत और बुद्धि का विनाश! गरुड़ पुराण के अनुसार भूलकर भी न अपनाएं ये आदतें

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मिला पुराना सहकर्मी, पुंछ में हुई मुलाकात
Jammu Kashmir
थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मिला पुराना सहकर्मी, पुंछ में हुई मुलाकात
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
Assam News in hindi
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर