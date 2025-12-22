Advertisement
trendingNow13049851
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: अविवाहित पुरुष की मृत्यु पर श्राद्ध का अधिकार किसे? भूलकर भी न करें ये गलती

Garuda Purana: अविवाहित पुरुष की मृत्यु पर श्राद्ध का अधिकार किसे? भूलकर भी न करें ये गलती

Garuda Purana Shraddh Rituals: कई बार ऐसा देखने-सुनने को मिलता है कि परिवार में पिता के रहते अविवाहित पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अविवाहित पुत्र का श्राद्ध कर्म पिता द्वारा किया जाना चाहिए या इसे कोई और कर सकता है. आइए जानते हैं कि इस संबंध में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: अविवाहित पुरुष की मृत्यु पर श्राद्ध का अधिकार किसे? भूलकर भी न करें ये गलती

Garuda Purana: हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांडों का विशेष महत्व है. मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण के बिना आत्मा को शांति और सद्गति नहीं मिलती. अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अविवाहित अवस्था में हो जाए, तो उसका श्राद्ध करने का अधिकार किसे है?  गरुड़ पुराण में इस बारे में अत्यंत स्पष्ट और विस्तार से बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर पिता के रहते उसके अविवाहित पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका श्रद्ध कर्म कौन कर सकता है, इसके लिए गरुड़ पुराण में क्या नियम बताए गए हैं. 

पिता ही होते हैं मुख्य कर्ता

शास्त्रों के अनुसार, पुत्र द्वारा पिता का श्राद्ध करना पितृ-ऋण से मुक्ति का मार्ग है, लेकिन अगर पुत्र अविवाहित है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पास न तो पत्नी होती है और न ही संतान. ऐसी स्थिति में, श्राद्ध करने का प्रथम अधिकार और दायित्व पिता का माना गया है. पिता को ही मुख्य कर्ता की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि उनके पुत्र की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

पिता की अनुपस्थिति में कौन है उत्तराधिकारी?

अगर मृतक के पिता जीवित न हों या स्वास्थ्य कारणों से यह कर्म करने में सक्षम न हों, तो शास्त्रों ने इसका क्रम निर्धारित किए हैं. पिता के बाद बड़ा या छोटा भाई इस दायित्व को निभा सकता है. भाई न होने पर पिता के भाई यानी चाचा श्राद्ध कर सकते हैं. इसके अलावा अगर नजदीकी कोई न हो, तो उसके कुल-खानदान का परिवार का कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: क्या आपको दिख रहे हैं ये संकेत? मृत्यु से पहले की वो 6 बातें, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता

अविवाहित आत्मा के लिए विशेष कार्य

अविवाहित मृत्यु को अक्सर अपूर्ण जीवन के रूप में देखा जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसी आत्माओं की शांति के लिए सामान्य श्राद्ध के अलावा कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं. अगर अकाल मृत्यु हुई हो या कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो नारायण बलि की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है. यह कर्म आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त कर पितृ लोक में स्थान दिलाने के लिए किया जाता है.

पितृपक्ष में श्राद्ध का अनिवार्य महत्व

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष (कनागत) के दौरान अपने पूर्वजों को याद करना बेहद जरूरी है. अविवाहित मृतक का श्राद्ध भी इसी अवधि में उनकी पुण्यतिथि पर करना चाहिए. गरुड़ पुराण में जिक्र है कि जो परिवार अपने पितरों या मृत संतानों का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है. कहा जाता है कि पितरों का श्राद्ध नहीं करने पर वंश वृद्धि और सुख-समृद्धि में बाधा आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन