Garuda Purana: अविवाहित पुरुष की मृत्यु पर श्राद्ध का अधिकार किसे? भूलकर भी न करें ये गलती

Garuda Purana Shraddh Rituals: कई बार ऐसा देखने-सुनने को मिलता है कि परिवार में पिता के रहते अविवाहित पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अविवाहित पुत्र का श्राद्ध कर्म पिता द्वारा किया जाना चाहिए या इसे कोई और कर सकता है. आइए जानते हैं कि इस संबंध में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है.
Garuda Purana: हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांडों का विशेष महत्व है. मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण के बिना आत्मा को शांति और सद्गति नहीं मिलती. अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अविवाहित अवस्था में हो जाए, तो उसका श्राद्ध करने का अधिकार किसे है? गरुड़ पुराण में इस बारे में अत्यंत स्पष्ट और विस्तार से बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर पिता के रहते उसके अविवाहित पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका श्रद्ध कर्म कौन कर सकता है, इसके लिए गरुड़ पुराण में क्या नियम बताए गए हैं.
पिता ही होते हैं मुख्य कर्ता
शास्त्रों के अनुसार, पुत्र द्वारा पिता का श्राद्ध करना पितृ-ऋण से मुक्ति का मार्ग है, लेकिन अगर पुत्र अविवाहित है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पास न तो पत्नी होती है और न ही संतान. ऐसी स्थिति में, श्राद्ध करने का प्रथम अधिकार और दायित्व पिता का माना गया है. पिता को ही मुख्य कर्ता की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि उनके पुत्र की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके.
पिता की अनुपस्थिति में कौन है उत्तराधिकारी?
अगर मृतक के पिता जीवित न हों या स्वास्थ्य कारणों से यह कर्म करने में सक्षम न हों, तो शास्त्रों ने इसका क्रम निर्धारित किए हैं. पिता के बाद बड़ा या छोटा भाई इस दायित्व को निभा सकता है. भाई न होने पर पिता के भाई यानी चाचा श्राद्ध कर सकते हैं. इसके अलावा अगर नजदीकी कोई न हो, तो उसके कुल-खानदान का परिवार का कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है.
अविवाहित आत्मा के लिए विशेष कार्य
अविवाहित मृत्यु को अक्सर अपूर्ण जीवन के रूप में देखा जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसी आत्माओं की शांति के लिए सामान्य श्राद्ध के अलावा कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं. अगर अकाल मृत्यु हुई हो या कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो नारायण बलि की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है. यह कर्म आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त कर पितृ लोक में स्थान दिलाने के लिए किया जाता है.
पितृपक्ष में श्राद्ध का अनिवार्य महत्व
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष (कनागत) के दौरान अपने पूर्वजों को याद करना बेहद जरूरी है. अविवाहित मृतक का श्राद्ध भी इसी अवधि में उनकी पुण्यतिथि पर करना चाहिए. गरुड़ पुराण में जिक्र है कि जो परिवार अपने पितरों या मृत संतानों का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है. कहा जाता है कि पितरों का श्राद्ध नहीं करने पर वंश वृद्धि और सुख-समृद्धि में बाधा आती है.
