Garuda Purana: क्यों जरूरी है 13 दिनों का सूतक और पिंडदान? क्या इस दौरान परिजनों के इर्द-गिर्द ही भटकती है आत्मा

Garuda Purana: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, मृत्यु के अटल सत्य है, जिसे कभी टाला नहीं जा सकता. लेकिन, मृत्यु के बाद आत्मा का साथ क्या-क्या होता है, यह सवाल अमूमन हर इंसान के जेहन में रहता है. हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया गया है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो आत्मा का सफर शुरू होता है. हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 13 दिनों तक सूतक और पिंडदान से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक सूतक और पिंडदान से जुड़े नियमों का पालन करना क्यों जरूरी होता है और क्या इस दौरान मृतक की आत्मा परिजनों के ईद-गिर्द ही भटकती रहती है.

अंतिम संस्कार का साक्षी बनती है आत्मा

हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे उसके जीवन का लेखा-जोखा दिखाया जाता है. इसके कुछ घंटों बाद, आत्मा को फिर से उसके घर छोड़ दिया जाता है. इसका उद्देश्य यह है कि आत्मा अपने परिवार को देख सके और अपने ही अंतिम संस्कार की क्रियाओं का साक्षी बन सके.

13 दिनों तक परिवार के करीब रहती है आत्मा

गरुड़ पुराण के अनुसार, इन 13 दिनों के दौरान आत्मा अपने घर-परिवार के इर्द-गिर्द ही रहती है. वह अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर पाती. इस दौरान आत्मा मोह के बंधन में होती है और अपने जीवन में किए गए अच्छे-बुरे कर्मों का आत्मचिंतन करती है.

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मृत्यु के बाद इसलिए किया जाता है पिंडदान

परलोक का रास्ता बहुत लंबा और कठिन माना गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जैसे हम किसी लंबी यात्रा पर निकलते समय भोजन साथ रखते हैं, वैसे ही परिवार द्वारा किया गया पिंडदान आत्मा के लिए रास्ते के भोजन का काम करता है. यही दान आत्मा को यमलोक की दुर्गम यात्रा तय करने के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है.

13 दिनों तक मोह में बंधी रहती है आत्मा

मृत्यु के 13वें दिन होने वाली पूजा और तेरहवीं का संस्कार बहुत जरूरी है. इन 13 दिनों तक मोह में बंधी रहने वाली आत्मा को इस दिन के अनुष्ठान के बाद आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है. तेरहवीं के संस्कार के साथ ही आत्मा इस संसार के सभी बंधनों को पीछे छोड़कर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ती है.

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मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ क्यों है जरूरी

मृत्यु शोक के इन दिनों में घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है. यह पाठ आत्मा को यह समझने में मदद करता है कि अब उसे मोह त्याग कर आगे बढ़ना है, जिससे उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होता है. इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ घर के सदस्यों को इस कठिन दुःख को सहने की मानसिक शक्ति देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)