Garuda Purana: मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्यों ऊपर की ओर खिंच जाती हैं आंखें? जानें गरुड़ पुराण का यह रहस्य

Garuda Purana: हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण जीवन और मृत्यु के रहस्यों का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है.। संसार का यह अटल नियम है कि जिस जीव ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है. जन्म और मृत्यु दो ऐसे छोर हैं, जिनकी प्रक्रियाएं एक-दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं. जहां जन्म के समय एक शिशु अपनी रुदन (रोने) से चेतना की उपस्थिति दर्ज कराता है, वहीं मृत्यु के समय शरीर की चेतना धीरे-धीरे लुप्त होने लगती है. अक्सर देखा गया है कि प्राण त्यागते समय कुछ व्यक्तियों की आंखें ऊपर की ओर उलट जाती हैं या स्थिर हो जाती हैं.। गरुड़ पुराण में इस रहस्यमयी शारीरिक परिवर्तन का बहुत ही तार्किक और आध्यात्मिक विवरण दिया गया है. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में इसको लेकर क्या कुछ बताया गया है.

मृत्यु के समय क्यों बदल जाती है आंखों की स्थिति?

भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के संशयों का निवारण करते हुए बताया है कि मृत्यु के समय शरीर में होने वाली हर हलचल जातक के संचित कर्मों और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, आंखों के पलटने के पीछे मुख्य रूप से कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मोह-माया और जीने की इच्छा

जो व्यक्ति अपने जीवनकाल में सांसारिक सुखों, धन-संपत्ति और परिवार के मोह में अत्यधिक लिप्त रहता है, उसके लिए प्राण त्यागना अत्यंत कष्टकारी होता है. गरुड़ पुराण कहता है कि जब मृत्यु निकट आती है, तब भी ऐसा व्यक्ति संसार को छोड़ना नहीं चाहता. उसकी जीने की तीव्र इच्छा उसे देह से बांधे रखती है. इस खींचतान के कारण जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर में तेज कंपन और खिंचाव होता है, जिससे आंखें ऊपर की ओर उलट जाती हैं.

यमदूतों का आगमन और भय

शास्त्रों के अनुसार, पापी या अत्यधिक मोहग्रस्त आत्मा को लेने जब यमदूत आते हैं, तो उनका स्वरूप अत्यंत भयावह होता है. उस डरावने दृश्य को देखकर मरणासन्न व्यक्ति भयभीत हो जाता है. वह कुछ कहना चाहता है, पर उसकी आवाज गले में ही रुंध जाती है. भय की इस पराकाष्ठा में उसकी पुतलियां फैल जाती हैं और दृष्टि स्थिर या उलट जाती है.

बलपूर्वक प्राणों का हरण

गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो आत्माएं स्वेच्छा से या शांतिपूर्ण तरीके से शरीर नहीं छोड़तीं, यमदूत उन्हें बलपूर्वक देह से अलग करते हैं. इस खिंचाव की प्रक्रिया में व्यक्ति की इंद्रियां सुन्न पड़ने लगती हैं. सबसे पहले देखने और सुनने की शक्ति समाप्त होती है. जैसे ही आत्मा शरीर के मुख्य केंद्रों (विशेषकर मस्तक या नेत्रों के मार्ग) से बाहर निकलती है, आंखों की मांसपेशियां अपना नियंत्रण खो देती हैं और वे पलट जाती हैं.

यह भी पढ़ें: मृत्यु के समय में पास हों ये 4 चीजें, तो यमराज के दूत भी टेक देते हैं घुटने!

क्या सभी के साथ ऐसा होता है?

यह जानना रोचक है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो साधु-संत, योगी या निष्काम कर्म करने वाले लोग होते हैं, वे मृत्यु को एक उत्सव की तरह स्वीकार करते हैं. उन्हें न तो यमदूतों का भय होता है और न ही संसार का मोह. ऐसे पुण्यात्माओं के प्राण अत्यंत शांति से निकलते हैं और उनके चेहरे पर एक असीम शांति बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)