Garuda Purana Fact: मृत्यु के समय क्यों टेढ़ा हो जाता है कुछ लोगों का मुंह? जानें यमदूतों के आने का संकेत

Garuda Purana Fact about Death Time: मृत्यु के समय में हुए बदलाव हमारे जीवनभर के आचरण को दर्शाता है. अक्सर आपने देखा होगा कि मृत्यु के वक्त व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हो जाता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और गरुड़ पुराण में इसको लेकर क्या बताया गया है.
Garuda Purana Fact: धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है. श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण भी कहते हैं कि शरीर नश्वर है और सिर्फ आत्मा ही अजर-अमर है. आत्मा सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है, जैसे कि मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है. हालांकि, हर व्यक्ति की मृत्यु का अनुभव और उसके प्राण निकलने का तरीका एक एक जैसा नहीं होता. आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि मृत्यु के समय कुछ लोगों का चेहरा या मुंह टेढ़ा हो जाता है. अक्सर लोग इसे देखकर डर भी जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इसको लेकर विशेष बातें बताई गई हैं. आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए इस रहस्य के बारे में.
मृत्यु के बाद का आईना है गरुड़ पुराण
गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, यमलोक की यात्रा, पाप-पुण्य का फल और पुनर्जन्म का विस्तार से वर्णन मिलता है. भगवान विष्णु के अनुसार, मृत्यु के अंतिम क्षणों में शरीर की स्थिति व्यक्ति के जीवनभर के संचित कर्मों पर निर्भर करती है.
क्यों हो जाता है मृत्यु के समय मुंह टेढ़ा?
गरुड़ पुराण के अनुसार, आत्मा का शरीर छोड़ते समय मुंह का टेढ़ा होना किसी बीमारी या कष्ट का लक्षण नहीं, बल्कि एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है. मान्यताओं के अनुसार, व्यक्ति के प्राण शरीर के अलग-अलग द्वारों (जैसे आंख, नाक, कान या मुंह) से निकलते हैं. जब किसी जीवात्मा के प्राण मुंह के रास्ते बाहर आते हैं, तो चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मुंह टेढ़ा हो जाता है. गरुड़ पुराण कहता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं जिन्होंने जीवनभर धर्म के मार्ग का अनुसरण किया हो. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की, सत्य का साथ दिया और कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनकी आत्मा को शरीर छोड़ते समय विशेष सम्मान मिलता है.
परलोक में क्या मिलता है फल?
अठारह महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण के मुताबिक, जिन लोगों का प्राण निकलते समय मुंह टेढ़ा हो जाता है, उनकी आत्मा जब यमलोक पहुंचती है, तो उन्हें वहां के कठोर कष्ट नहीं सहने पड़ते. उनके पुण्य कर्म ढाल बनकर उनके साथ चलते हैं और उन्हें सद्गति की प्राप्ति होती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)